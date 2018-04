Las series y películas que podrás ver en Netflix en mayo: 'The Rain', su principal baza Ecoteuve.es 18:00 - 26/04/2018 0 Comentarios

La primera temporada del drama postapocalíptico llega el viernes 4

Netflix ha hecho una selección de grandes títulos que llegarán a la plataforma durante el mes de mayo. Los usuarios podrán disfrutar de un gran abanico de films que les acompañarán a lo largo del mes entrante, con títulos de ciencia ficción, superhéroes, anime, terror, fantasía...

Netflix sigue ampliando su catálogo, con una generosa cantidad de documentales y películas enfocadas a los más pequeños de la casa, para que todos los perfiles de usuarios puedan disfrutar al completo del servicio de entretenimiento.

1 de mayo

Sometimes (Película original de Netflix)

Siete desconocidos que esperan con angustia los resultados de su prueba de VIH deciden sobornar a la recepcionista para conseguirlos lo antes posible y descubren que uno de ellos es positivo.

John Mulaney: Kid Gorgeous Live at Radio City (Especial de comedia de Netflix)

Un nuevo especial de comedia de John Mulaney

4 de mayo

The Rain: T1 (Serie original de Netflix)

Seis años después de que un virus aniquilara a casi toda la población escandinava, dos hermanos se unen a un grupo de supervivientes en busca de protección y respuestas.

Queridos blancos: T2 (Serie original de Netflix)

Dilemas románticos, un troll en redes sociales y grandes cambios en Armstrong-Parker House llevan a Sam, Lionel y sus amigos al límite.

A Little Help with Carol Burnett (Serie original de Netflix)

La icónica cómica Carol Burnett regresa a la TV con un plantel de niños inteligentes, que ayudan a los invitados a resolver sus problemas con una sinceridad brutal

No necesitan presentación con David Letterman: Tina Fey (Serie original de Netflix)

Tina Fey habla sobre su familia, los cambios en SNL y aquel momento de su vida al que le gustaría volver. Además, el programa también contará con la presencia del icono del blues Buddy Guy

Busted!: T1 (Serie original de Neflix con episodios semanales)

Siete cerebritos que intentan resolver varios misterios cada programa se acercan al descubrimiento de la mayor incógnita de todas: ¿Qué pasó con el proyecto D?

Manhunt (Película original de Netflix)

Un abogado de farmaceúticas chino acusado de un crimen que no cometió se asocia con un detective japonés para detener un peligroso complot empresarial.

Perdónanos nuestras deudas (Película original de Netflix)

Amenazado por sus acreedores, un hombre que acaba de perder su trabajo acepta trabajar de cobrador de deudas. Pero pactar con el diablo tiene costes inesperados.

Danny Boon: Des Hauts-De-France (Especial de comedia de Netflix)

En este ecléctico especial, la estrella de la comedia francesa Dany Boon reflexiona sobre su país, su primera actuación y la hostilidad de sus hijos adolescentes.

Final de partida (Documental original de Netflix)

Pacientes terminales que se enfrentan a un final inevitable conocen a médicos extraordinarios que quieren cambiar nuestro enfoque con respecto a la vida y la muerte.

Kong: El rey de los monos: T2 (Original de Netflix para los más jóvenes de la casa)

Lukas y sus amigos exploran un mundo lleno de bestias prehistóricas, descubren pistas sobre el pasado de Kong y luchan por detener un levantamiento de robots liderado por Botila.

8 de Mayo

Hari Kondabolu: Warn Your Relatives (Especial de comedia de Netflix)

Hari Kondabolu aborda las políticas de identidad, los encuentros con famosos, su obsesión por los mangos y otros temas en un impredecible especial de comedia.

11 de mayo

Bill Nye salva al mundo: T3 (Serie original de Netflix)

Bill y sus invitados exploran el futuro de la comida, la ciencia de la adicción y muchos otros temas en una nueva serie de episodios de esta serie candidata al Emmy.

Mi primer beso (Película original de Netflix)

Elle nunca imaginó que el primer beso daría para tanto. A pesar de que ha conseguido salir con el chico más guapo del instituto, está a punto de perder a su mejor amigo.

Carlos Ballarta: Furia ñera (Especial de comedia de Netflix)

El cómico mexicano Carlos Ballarta se ríe hasta de su sombra, habla sobre lo absurdo de la paternidad y confiesa cómo utiliza los embarazos de su mujer para escaquearse.

Un golpe maestro (Documental original de Netflix)

La truculenta muerte de un repartidor de pizza que atraca un banco con una bomba al cuello no es más que el principio de esta desconcertante historia real.

¿Quién fue ?: T1 - Original de Netflix para los más jóvenes de la casa

Caras frescas dan vida a algunos de los personajes más famosos de la historia. Un programa de sketches basado en la famosa serie de libros.

13 de mayo

Ali Wong: Hard Knock Wife (Especial de comedia de Netflix)

Dos años después de triunfar con Baby Cobra, Ali Wong vuelve embarazada otra vez y con un buen puñado de hilarantes verdades sobre el matrimonio y la maternidad.

18 de mayo

Cargo (Película original de Netflix)

Atrapado en plena Australia rural tras una virulenta pandemia, un hombre infectado emprende una desesperada misión para poner a salvo a su bebé.

Catching Feelings (Película original de Netflix)

Un profesor de Johannesburgo y su mujer periodista ven como su relación es puesta a prueba de diversas maneras cuando un escritor americano entra en sus vidas.

22 de mayo

Mob Psycho: T1 (Serie original de Netflix)

Hay una organización que está reclutando espers con un propósito malvado. Sin embargo, Mob, que posee poderes psíquicos, intenta ser el protagonista de su propia vida.

Terrace House: Opening New Doors: Parte 2 (Serie original de Netflix)

Mientras Shion y Tsubasa cada día están más unidos, la relación de Ami y Takayuki se complica. Y nuevos compañeros se unen al grupo.

Tig Notaro Happy To Be Here (Especial de comedia de Netflix)

Tig Notaro da rienda suelta a la bromista que lleva dentro en un divertido especial de comedia repleto de anécdotas, confesiones de madre y mucho más.

23 de mayo

En pocas palabras (Documental original de Netflix con episodios semanales)

Esta reveladora serie indaga en una gran variedad de temas, como el nacimiento de la criptomoneda, por qué fracasan las dietas y el alocado mundo del pop coreano.

24 de mayo

Fauda: T2 (Serie original de Netflix)

Doron forma equipo con su antigua unidad encubierta cuando un militante que va tras él en busca de venganza también pone en marcha un ambicioso plan encubierto.

25 de mayo

Ibiza (Película original de Netflix)

Harper se va de viaje de negocios a Barcelona con sus dos mejores amigas. Las tres acaban desmadrándose en Ibiza, donde buscan al DJ del que Harper se ha hecho ilusiones.

Trollhunters: Parte 3 (Original de Netflix para los más jóvenes de la casa)

En esta creación de Guillermo del Toro, un chico normal se topa con un misterioso amuleto que marcará su destino como salvador de dos mundos.

Steve Martin and Martin Short (Especial de comedia de Netflix)

Las leyendas del humor Steve Martin y Martin Short se reúnen en una serie de gags musicales y hablan de sus legendarias carreras en el mundo del espectáculo.

Fernando Sanijao: Hombre (Especial de comedia de Netflix)

El actor y cómico argentino Fernando Sanjiao utiliza el humor para explorar el concepto de masculinidad en los tiempos modernos.

30 de mayo

Unbreakable Kimmy Schmidt: T4 (Serie original de Netflix)

Kimmy consigue trabajo en una start-up tecnológica, Titus finge tener su propio programa de televisión para impresionar a Mikey y Jacqueline monta una agencia de talentos

31 de mayo

No necesitan presentación con David Letterman: Howard Stern (Serie original de Netflix)

El revolucionario locutor de radio Howard Stern protagoniza la última entrega de la serie de entrevistas de David Letterman

PUBLICIDAD