El tuit viral con el que 'Paquita Salas' ha intentado conquistar a Kanye West

El rapero ha comunicado que ya no tenía manager, y que no se le podía manejar

La protagonista de la serie de Netflix Paquita Salas, cuyo papel desempeña el actor Brays Efe, aprovecha cada oportunidad que tiene para demostrar su ingenio contestando a conocidos personajes en las redes sociales.

En este caso ha sido el marido de Kim Kardashian, Kanye West, con quien ha querido mantener una conversación vía Twitter. El rapero estadounidense comunicó a través de su perfil que había roto sus lazos con Scooter Braun e Izvor Zivkovic, quienes habían sido sus managers hasta el momento.

Mediante un escueto mensaje, Kanye lanzó el bombazo, que se llenó de millones de comentarios en cuestión de minutos: "Ya no tengo manager. No se me puede manejar".

I no longer have a manager. I can't be managed — KANYE WEST (@kanyewest) 25 de abril de 2018

Ante tal oportunidad de trabajo, Paquita Salas no ha dudado en contestar al cantante en 'spanglish' para ofrecerle sus servicios como representante. La mujer le ha prometido un sitio seguro en programas como Tu cara me suena o en Masterchef Celebrity.

De momento, el cantante no se ha pronunciado ante la propuesta, pero sí lo han hecho miles de personas. Una de ellas le proponía para otro programa: "Si le promete un Pasapalabra lo tiene ganado fijo", comentaba una twittera, que ha conseguido que el propio programa le siguiera el hilo de la conversación: "A ver qué tal el casting...", respondieron.

A ver qué tal en el cásting — Pasapalabra (@pasapalabraT5) 26 de abril de 2018

La serie, protagonizada por Brays Efe y creada por los profesores de OT 2017 Javier Calvo y Javier Ambrossi, regresará muy pronto al canal de streaming tras su exitoso paso por Flooxer (la plataforma de vídeos de Atresmedia).

En esta segunda temporada, Paquita atraviesa muchos cambios en su vida, que a pesar de ser difíciles, le demuestran, tanto al mundo como a ella misma lo fuerte y decidida que es. Paquita entenderá en este viaje tan especial que para tener éxito hay que aceptarse tal y como eres, que es a la vez lo más valiente y difícil que uno puede hacer.

Hi Kanye. Give me your email y te envío my card. Here mucho business. Aquí un "Tu cara me suena" o "Masterchef Celebrity" lo tienes asegurado. Besitos a Kim. https://t.co/e3Q34VCHl9 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 26 de abril de 2018

