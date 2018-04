'The Handmaid's Tale', la serie más exitosa del último año, vuelve a HBO más sobrecogedora Ecoteuve.es 24/04/2018 - 17:20 0 Comentarios

La segunda temporada de la ficción arranca este jueves, 26 de abril

Triunfadora en los Emmy, los Globos de Oro y los Peabody, The Handmaid's Tale vuelve a HBO este jueves, 26 de abril, con una segunda temporada cuya trama se centra en el embarazo de Offred y su determinada lucha para impedir que su futuro hijo caiga en las garras de los horrores distópicos de Gilead.

El elenco de actores para esta temporada incluye a la ganadora del Emmy y el Globo de Oro Elisabeth Moss (Mad Men, Top of the Lake), Joseph Fiennes (American Horror Story: Asylum, Shakespeare in Love), Yvonne Strahovski (Chuck, Dexter), la gandora del Emmy Alexis Bledel (Las chicas Gilmore), Madeline Brewer (Orange is the New Black), la ganadora del Emmy Ann Dowd (Compliance, The Leftovers), O-T Fagbenle (The Five), Max Minghella (The Mindy Project), Samira Wiley (Orange is the New Black), and Amanda Brugel (Room, Eyewitness).

The Handmaid's Tale ha sido creada para televisión por Bruce Miller, productor ejecutivo de la serie, basada en los trabajos de Margaret Atwood. También firman como productores ejecutivos Warren Littlefield, Daniel Wilson, Fran Sears, Ilene Chaiken y Elisabeth Moss. MGM Television produce la serie y MGM es el distribuidor internacional.

