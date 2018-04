Jana Pérez, el huracán ¿latino? de 'Fariña': "Soy catalana y aprendí el acento viendo a Kate del Castillo" Marco Almodóvar 9:23 - 25/04/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la protagonista de la serie de Antena 3 (22.40)

"Nunca había hecho un papel latino", dice la actriz, que se preparó viendo 'Ingobernable'

Sobre las escenas de sexo: "Javier Rey me cuidaba en todo momento"

Posiblemente el nombre de Jana Pérez no les suene de nada. Sin embargo, el papel de Camila Reyes en Fariña la ha colocado en el mapa. "Es una mujer altiva, poderosa, que no se relacionaba con las gallegas y muy superficial", dice de su personaje, la segunda mujer de Sito Miñanco, a ECOTEUVE.ES.

Aunque parezca que es panameña natal, Jana poco o nada tiene que ver con Latinoamérica. Nació y se crió en Barcelona para emprender su aventura "por el mundo" a los 20 años para ser modelo. Terminó en Londres donde se metió en el mundo de la interpretación hasta llegar a trabajar con estrellas de la talla de Cate Blanchet, Ewan McGregor y Bradley Cooper.

Fue entonces cuando hizo el cásting por Fariña. "El acento lo he practicado viendo novelas y a Kate del Castillo, que me cautiva mucho", dice Pérez que, ha tenido que enfrentarse a difíciles escenas de sexo con Javier Rey: "Una de las cosas que se aprender es que no tienes que tener ningún pudor porque te tienes que meter en el personaje".

¿Se esperaba el éxito que ha tenido la serie?

Por una parte sí. El revuelo que ha habido nos ha beneficiado y la gente se ha interesado por conocer o recordar la historia. Por otra parte, estoy sorprendida porque no era consciente de lo que estábamos grabando.

Lleva trabajando en la interpretación hace relativamente poco...

Así es. Me fui con 20 años de Barcelona, donde nací y me crié, a viajar por el mundo como modelo. De repente llego a Londres con 25 y allí es donde me doy cuenta que era el momento perfecto para meterme en la interpretación.

Pero, ¿su objetivo era ser modelo o actriz?

La moda es algo que me ha acompañado toda la vida y a la que estoy muy agradecida porque me ha hecho viajar y aprender muchísimo, pero de niña siempre quise ser actriz aunque no supe cuando. En Londres creí oportuno que era un sitio para decidir mi futuro.

¿Y qué hizo?

Me apunté a una escuela de interpretación para hacer cursos en inglés, lo que suponía todo un reto. Fue una manera de ponerme las pilas con el idioma. Tuve suerte porque empecé a trabajar como actriz muy rápido: hice la película Cenicienta con Cate Blanchet, coincidí también con Ewan McGregor en Un traidor como los nuestros... Estos papeles pequeñitos en grandes producciones forman parte del aprendizaje. Y hasta que vino Fariña.

¿Cómo llegó hasta la serie de Antena 3?

Me pasaron el cásting y viajé desde Londres a La Coruña para hacerlo. Me preparé muy bien el papel de Camila. No fue hasta unos meses después cuando me llamaron, ya me daba por olvidada. Cuando me lo dijo mi agente me puse a chillar.

Camila se caracteriza por acento panameño.

Tengo la suerte de que me encantan los acentos y se me pegan con mucha facilidad. También es verdad que si me hubieran dado un poquito más de tiempo me hubiera ido a Panamá para venir perfecta porque nunca había hecho un papel latino. Era todo un reto y necesitaba tener todo controlado para disfrutar de mi personaje.

¿Y cómo lo ha practicado?

Con un montón de vídeos y de series latinas. Carlos Sedes me guiaba muy bien y, a veces, me decía 'no quiero que me hagas la telenovela'.

¿Qué veía entonces?

Me metí en una página web que salían series de todo tipo, pero al final me centré en series sobre el narcotráfico. Kate del Castillo, de Ingobernable y La Reina del Sur, me cautiva como actriz y me sentí reflejada con Camila en ese sentido porque ella también hace papeles muy duros, de mujeres muy fuertes y poderosas metidas en ese mundo. El problema es que Kate era mexicana y tenía que tener cuidado con el acento, ya que en Latinoamérica existen muchos acentos: colombiano, cubano...

Entonces, ¿no tiene ningún gen latino?

Ninguno, todos españoles.

¿Y su nombre?

Eso le pregunté yo a mi madre porque era la única y la rara. Me contestó que se enamoró de ese nombre y ya está.

Dejemos los acentos a un lado. Camila tiene muchas escenas de sexo. ¿Cómo ha sido grabarlas?, ¿ha tenido pudor?

Me fue muy difícil. Me costó meterme en el sentido de olvidarme de lo que hay alrededor, pero me han cuidado mucho: todo se habla antes. No es lo mismo cuando grabas una escena de ese tipo que cuando lo ves. Es mucho más agresivo cuando estás en acción aunque sea grupos reducidos de rodaje, pero no dejas de desnudarte ante 'desconocidos'. Una de las cosas que se aprender es que no tienes que tener ningún pudor porque te tienes que meter en el personaje.

He tenido mucha suerte con Javier Rey en estas escenas porque me ha cuidado porque en todo momento me preguntaba cómo estaba. Eso es imprescindible. Quiero pensar que todos los profesionales son así, pero la complicidad es fundamental.

¿La ha llegado conocer a la Camila real?

No. Me hubiera gustado mucho hacerlo, pero me da respeto conocer a este tipo de gente, así que he preferido preguntar a gente que la llegó a conocer en su momento. La tenía un poco idealizada tras hablar con los directores de la serie. Es una mujer bastante altiva, que le gustaba el lujo, no se relacionaba con las gallegas, muy superficial...Bueno, ¡me ponen unos lujazos de vestir! Doy las gracias al departamento de estilismo.

¿Se ha llevado algo de recuerdo de Camila?

Me llevé una cosa que no puedo decir porque sería spoiler y un broche en el pelo dorado, que lo tenían guardado como un tesoro.

¿Qué ha significado Fariña?

Me sorprende porque yo quería ser actriz, pero de repente te llega un personaje así. Me hace gracia cuando me reconocen por la calle. Me encanta que la gente disfruta y de que la serie tenga tan buenas audiencias y qué guay que Nacho Carretero haya sacado ese libro. Ojalá que me caigan más cosas y haya una segunda temporada.

Es el momento de pedir. ¿En qué serie le gustaría trabajar?

Pues como es mi primera serie en España, me daría igual. Yo lo que quiero es seguir trabajando con Bambú en televisión aunque yo siempre he sido más de cine, pero ahora el panorama está cambiando. La diferencia entre cine y tele es mínima.

