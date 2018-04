La vida tras el apocalipsis en 'The Rain', la nueva serie danesa de Netflix Ecoteuve.es 23/04/2018 - 16:15 0 Comentarios

La ficción arranca en la plataforma de 'streaming' el viernes 4 de mayo

Netflix estrena el 4 de mayo The Rain, su nueva serie danesa. Seis años después de que un agresivo virus propagado por la lluvia acabara con casi todos los habitantes de Escandinavia, dos hermanos salen de la comodidad de su bunker para encontrar que la civilización ya no existe. Pronto se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes que se embarcan en una aventura para descubrir si hay señales de vida en una Escandinavia abandonada.

Liberados de su pasado y de unas reglas de una sociedad civilizada, cada uno de los miembros del grupo tendrá la libertad de ser quienes quieran ser. Todos deberán enfrentarse a ellos mismos y al hecho de que, hasta en un mundo postapocalíptico, el amor y los celos todavía existen, así como todos los dilemas que pensaban que habían dejado atrás con la desaparición del mundo como lo conocíamos.

The Rain está creada por Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) y Christian Potalivo (The New Tenants, Long Story Short. El reparto principal cuenta con Mikkel Boe Følsggard (Un asunto real), Alba August (Below the surface), Lucas Lynggaard Tønnesen (Tidsrejsen) y Lars Simonsen (The Bridge, Brotherhood). Iben Hjejle (Dicte, Alta fidelidad), Lukas Løkken (One-Two-Three Now!), Angela Bundalovic (Blood Sisters), Sonny Lindberg (When the Sun Shines), Jessica Dinnage (The Man) y Johannes Kuhnke (Fuerza mayor).

