El final de Najwa Nimri para 'Vis a vis': "Quiero que Zulema vuele todo por los aires"

FOX estrena este lunes (22.30) la tercera temporada de la serie carcelaria

Sobre la cancelación en Antena 3: "Nunca supimos las razones reales"

"Las niñas pequeñas me paran por la calle para hacerse un selfie con Zulema"

FOX abre este lunes las puertas de Cruz del Norte, la nueva prisión de Vis a vis, que regresa con su tercera temporada a la cadena de pago. "Hay más de una mala", avisa Najwa Nimri, Zulema en la serie, que ahora deberá enfrentarse a la mafia china.

La actriz siempre creyó en la vuelta de la ficción de Globomedia que emitió antes Antena 3 por la insistencia de la Marea amarilla en redes sociales. "Era imposible parar a tanta gente. La gente no es gilipollas", reconoce a ECOTEUVE.ES. Una alegría que se ha visto ratificada con una nueva renovación, ya que Vis a vis tendrá cuarta temporada en 2019, también en FOX.

Nimri reconoce lo duras que son las grabaciones, aunque ella se siente "como pez en el agua". Desvela, además, que algunas actrices han tenido que parar porque no podían más. Por otra parte, la intérprete sueña con un final apoteósico, en el que se encuentre Macarena, el personaje de Maggie Civantos: "Me imagino a Zulema volando todo por los aires, llevándome a toda la gente que pueda".

Vis a vis va a tener a alguien más mala que Zulema: la china Akame.

Hay más de una mala. Akame controla toda la cárcel con sus ojos. Con una patada y tres goles te deja KO. Hemos grabado peleas muy locas, que me han dejado la espalda morada.

¿Por qué estaba tan segura de que la serie iba a acabar volviendo?

Porque era imposible parar a tanta gente. Yo seguía rodando películas [la última ha sido El árbol de la sangre de Julio Medem] y la gente me seguía preguntando por Zulema. Los seguidores insistieron durante un año entero y yo llamaba y decía: 'tíos, por lo menos que alguien dé alguna justificación'. La gente no es gilipollas.

¿Antena 3 explicó a los actores los motivos de su cancelación?

Ninguna. Supongo que las razones que nos dieron fueron convincentes para ellos y que hay cosas que se nos escapan. Nunca supimos los motivos reales pero supongo que las ecuaciones no salían. Esto es un negocio.

¿Usted cómo se lo tomó?

Perfectamente. Estoy haciendo un disco, tengo una vida increíble con la música.

¿Qué ha significado Zulema en su carrera?

Ha sido el personaje que me ha reenganchado a la televisión. No tenía ninguna necesidad de hacer tele, me habían ofrecido cosas pero no me veía, y aquí lo vi claro. A nivel profesional, me han marcado películas como Los amantes del Círculo Polar, Lucia y el sexo, Abre los ojos.

¿Le tienen cariño por la calle o más bien miedo?

Las niñas pequeñas se vuelven locas con Zulema. No me tienen miedo, sino que me dicen 'puta ama, puta ama' y luego me piden un selfie. Pasión total por el personaje.

¿Y su hijo, de trece años, qué opina?

El otro día vio la final de la segunda temporada, vino a mi cuarto y me dijo: 'Jo mama, que bien lo haces'. Me hizo una ilusión... Pero luego añadió: 'Pero qué mal el despertar del coma'. Y es verdad, lo grabamos muy rápido porque no se sabía que iba a pasar.

¿Qué sintió al ponerse el mono amarillo de nuevo?

Ahora lo llevo negro. Yo siempre lloro cuando me pongo las lentillas porque sé que tengo que entrar en una vibra muy heavy. Uno de los scripts me decía que hago la escena como si nada, y salgo de ella temblando.

¿Desconecta en casa?

Sí. Lo que pasa es que el nivel de adrenalina es muy alto al estar en violencia durante ocho horas con mucho frío...Me pongo en modo monstruo, hago que muerdo y la energía se te contagia. Nos ha pasado de rodar una escena de acción Maggie y yo y una de las actrices ponerse a llorar y no poder rodar. Te dan una, dos, y tres veces y a la cuarta te la llevas. Hay gente que no puede. Yo estoy como pez en el agua.

¿Le da miedo el salto a una cadena de pago?

No es que me dé miedo, es que sé que va a ser un problema. La gente no sabe dónde se ve FOX y hay que explicar que tienes que hacerte de Movistar o Vodafone. Muchos me preguntan qué cuando va en Netflix o HBO.

¿Cómo sería el final de Najwa Nimri de Vis a vis?

Me imagino volando todo por los aires y saliendo disparada. A lo loco. Y mucha acción, llevándome a toda la gente que pueda y recibiendo igual que dando. Eso sí, tiene que ser con Macarena, hay que esperar a Maggie [en la tercera temporada la actriz está solo en algunos episodios, ya que le coincidió la grabación de Las chicas del cable].

¿Qué opinión tiene de Maggie?

La amo. Hemos estado dos años odiándonos durante ocho horas al día. Ahora, se ha dado la vuelta: la oscuridad entiende la claridad y viceversa como en el club de la lucha. También la he visto en Las chicas del cable y, pobre, es jodido estar todo el rato de víctima.

