'Vis a vis' tendrá cuarta temporada en 2019: FOX renueva la serie antes de estrenar sus nuevos capítulos

Najwa Nimri confiesa haberse "enamorado de la televisión": "Este grupo es lo mejor que me ha pasado"

Maggie Civantos, de la evolución de su personaje: "Pese a ser más oscura, Macarena tendrá siempre esa luz"

La marea amarilla está de enhorabuena. La insistencia de los seguidores de Vis a vis consiguió que la serie carcelaria que emitió Antena 3 fuera repescada por FOX con una tercera temporada.

Pues bien, la cadena de pago ha hecho oficial este jueves que la ficción producida por Globomedia tendrá una cuarta temporada que llegará en 2019. El anuncio se ha producido cuatro días antes del estreno de la tercera tanda, ya que llegará al canal de pago el próximo lunes a las 22.00. "Todo el cariño, la alegría y la seguridad de que tenemos una serie muy potente y de largo recorrido hace que hayamos decidido renovar Vis a vis", ha confirmado Daniel Pérez, director de FOX, en una rueda de prensa a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

"Recuerdo cuando Induráin ganaba el Tour de Francia año tras año y pensaba que lo pudiera hacer mejor. Vis a vis lo ha hecho: ha escalado el puerto de montaña, ha subido el Tourmalet y ha ganado la contrarreloj para ponerse el maillot amarillo", ha dicho sobre el nivel de la ficción en sus nuevos episodios a la vez que insistía en la importancia de los fans para que el equipo trabajara con más fuerza en su regreso.

En esta misma línea ha hablado Najwa Nimri, que se ha mostrado muy emocionada con el cariño de la gente. "La marea amarilla, los guionistas, todo el reparto... hemos sido un gran equipo remando en la misma dirección de una manera apasionante y apasionada", ha comentado la actriz que interpreta a Zulema.

La intérprete ha confesado que se ha "enamorado de la televisión": "Para mí esto ha sido como volver a descubrir los 16 años y este grupo es lo mejor que me ha pasado. He descubierto a tantas actrices con las que me puedo relacionar desde mí sin tapujos, porque hasta ahora no me relacionaba de forma muy directa", ha valorado Nimri.

Maggie Civantos, que estará también presente en algunos capítulos de la nueva temporada, ha agradecido también el apoyo de la marea amarilla. Además, ha hablado de la evolución de Macarena en las próximas entregas: "A pesar de que se le vea oscuridad, Macarena siempre tendrá esa luz impulsada por sus compañeras. A ella le ha costado mucho posicionarse y ahora se encuentra con las chinas y todo lo que hará será por supervivencia. Más tarde veremos a una Macarena muy justiciera", ha recalcado la intérprete.

El nuevo gran elenco de la serie

Al reparto habitual de Vis a vis, liderado por Najwa Nimri, Maggie Civantos, Alba Flores, Berta Vázquez, Mª Isabel Díaz, Jesús Castejón, Roberto Enríquez y Ramiro Blas, se le unirá en los próximos capítulos un nuevo gran elenco: Ruth Díaz, Itziar Castro, Inma Cuevas, Laura Baena Torres, Marta Aledo, Abril Zamora, Ana Marzoa, Zaira Pérez, Irene Anula, la actriz de origen taiwanés Huichi Chiu, y los actores Luis Callejo y Javier Lara.

Así arrancará la tercera temporada

En las temporadas anteriores de Vis a Vis, asistimos al ascenso de la presa Macarena Ferreiro hasta erigirse como la líder de Cruz del Sur. Pero en esta nueva temporada las tornas cambiarán, cuando Maca y sus compañeras sean trasladadas a un nuevo centro penitenciario: Cruz del Norte. Este nuevo ecosistema está controlado por las peligrosas e impredecibles presas chinas, comandadas por la temible Akame.

En este nuevo entorno, con un diferente sistema de poder, Maca, Zulema, Rizos y las demás presas deberán demostrar sus capacidades de supervivencia en un hábitat hostil. Al igual que Mercedes Carrillo, una exconcejala condenada por corrupción urbanística, cuyo inminente paso a Tercer Grado la situará en el punto de mira de Akame. La líder de las chinas tratará de utilizar a Mercedes como una pieza clave en sus planes, arrastrándola a una trama inquietante.

