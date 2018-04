Neox celebra el día de 'Los Simpson' con una maratón de la familia amarilla Ecoteuve.es 13:36 - 18/04/2018 0 Comentarios

El canal emitirá diez entregas a lo largo de este jueves 19 (12.30)

Atresmedia celebra, un año más, el Día Mundial de Los Simpson, coincidiendo con la primera emisión en televisión de la multipremiada serie creada por Matt Groening. Este jueves 19 Neox ha ideado una jornada de programación con célebres episodios y acciones destacadas también en las web y redes sociales del Grupo.

El canal emitirá un maratón de diez entregas (12.30) de esta mítica y longeva ficción que ha traspasado fronteras en todos estos años como una de las obras audiovisuales más importantes de la historia de la televisión mundial. Una fecha para rendir culto a la serie y el reconocimiento del día oficial de Los Simpson, fechado cada 19 de abril. En este 2018, se cumplen 31 años de la emisión de su primer cortometraje en Estados Unidos.

Neox ofrecerá divertidos episodios de la icónica ficción

Gracias a Dios que es el día del Juicio

Homer cree que se acerca el fin del mundo y da una fecha exacta para el Apocalipsis. Al final es declarado profeta de Springfield e intentará ganarse la entrada al cielo.

Hogar sin Homer

Ned Flanders alquila una habitación a dos universitarias, sin saber que las chicas instalarán una cámara para su página erótica. Tras conocerse todo lo sucedido, Ned termina mudándose y el nuevo inquilino de su antigua casa le hace la vida imposible a Homer.

El Padre, el hijo y un espíritu invitado

Bart es expulsado del colegio e ingresa en una escuela católica privada. El padre Sean recurre a los cómics para atraer al joven a la fe cristiana.

El Bob italiano

Los Simpson van a Italia a recoger el nuevo coche de Burns. El automóvil se estropea. La familia acaba pidiendo ayuda en un pequeño pueblo italiano donde se encuentran al Actor Secundario Bob, con nueva familia y convertido en alcalde de la localidad.

Cuentos de Navidad de Los Simpson

El Reverendo Lovejoy no puede dar el sermón de Navidad y Ned Flanders inmediatamente se hace cargo de la situación. Bart y Lisa encuentran al Abuelo poniendo una trampa para osos en la chimenea, porque quiere vengarse de Papá Noel. Los niños de Springfield hacen "El Cascanueces" y se pasan el día cantando.

La historia más húmeda jamás contada

Durante una desastrosa cena, la familia intenta salvar la noche contando tres historias de aventuras en el mar.

Las chicas solo quieren sumar

Lisa no está contenta con la separación por sexos en las clases de matemáticas y decide infiltrarse en el aula de chicos.

Dona Lisa

Cuando el Abuelo Simpson reparte una porción de sus ahorros, Lisa y Marge gastan su dinero de formas distintas. Lisa invierte en la nueva aventura empresarial de Nelson y le presenta al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

La hoguera de los manatíes

Homer permite que Tony grabe una película erótica en su casa para saldar una deuda. Marge se va de la casa y conoce a Caleb Thorn, un biológo marino.

EstadisticBart

Lisa se hace gerente del equipo de béisbol de Bart y utiliza el análisis estadístico para construir un ganador.

Más allá de la pantalla

Para el Día Mundial de Los Simpson, se ha apostado también una experiencia a través de todas sus ventanas y redes sociales. Bajo el hashtag #TheSimpsonsDay los usuarios podrán sumarse a esta fiesta televisiva.

En las redes sociales de Neox y Antena 3 (@LosSimpson, @TDTNeox, @antena3com) y las webs (http://www.antena3.com/series/los-simpson/ y http://neox.atresmedia.com/) lo celebrarán por todo lo alto compartiendo material que todo fan de la serie quiere ver: tests interactivos, momentazos, recopilatorios con las cabeceras más divertidas, Quién es quién, famosos convertidos en personajes de la serie, frases, GIF, etc

Un producto de éxito, un fenómeno social

Los Simpson es la ficción más longeva emitida en Atresmedia Televisión, ya que forma parte de su familia de series desde sus primeras emisiones en 1994 en Antena 3. Además, la ficción sigue acumulando hitos y récords, que muy pocas obras audiovisuales podrían superar en la historia, con más de 160 premios. Considerada como una de las producciones más influyentes y favoritas de los espectadores en cualquier parte del mundo, Los Simpson acumulan más de 21.500 episodios emitidos y continúan ofreciendo citas en Antena 3 y Neox.

Una serie de influencia universal

Un día mundial para reconocer su influencia universal. Los Simpson no se podrían merecer menos, no sólo por su aportación al humor, sino por la aportación didáctica hacia su audiencia. Política, arte, cine, televisión, música Por la serie han pasado no solo los habitantes de Springfield, sino incontables figuras históricas, celebridades, expertos y personalidades de multitud de campos, de todos los tiempos.

Líderes de opinión, pensadores, deportistas, actores, intérpretes . Por su gran lista de cameos y visita, la ficción ha logrado entrar en el libro Guinness de los récords, debido a que es la serie con más estrellas invitadas de toda la historia.

