Tamar Novas, entre 'Allí abajo' y 'Fariña': "Es más difícil conseguir el libro prohibido que algo de contrabando" Marco Almodóvar 12:33 - 16/04/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al actor, que también se incorpora a 'Allí abajo'

"El éxito de 'Fariña' ha sido inesperado; la serie está en todos lados", dice

"Tengo muchas ganas de saber si 'La zona' tendrá segunda temporada", reconoce

"Un dicho gallego dice que cuando llueve, vienen todas juntas". Pese a curtirse en el cine, Tamar Novas se ha multiplicado en la televisión hasta el punto de sumar tres series en Antena 3. El actor disfruta del "éxito inesperado" de Fariña, se incorporará a la nueva temporada de Allí abajo y apareció en los últimos episodios de Apaches. Además, en octubre estrenó La zona en Movistar+.

¿Se esperaba este éxito de Fariña?

Sinceramente no, ha sido inesperado. Yo intento siempre mantener la atención en otra cosa que no sea el éxito basado en datos de audiencia. Pocas veces pasa que algo está unánimemente valorado se convierta en un fenómeno. Yo sabía que era una historia interesante de contar, que se estaba haciendo de una manera estupenda y que todos los actores éramos conscientes de ello.

Interpretas a Roque, el amigo íntimo de Sito Miñanco. ¿Le conoció personalmente?

No puedo responder exactamente. Lo que sí puedo decir es que Roque está muy fundamentado en una base real con partes ficcionadas. Me he documentado todo lo posible para conocerle.

En Galicia la serie está marcando cuotas del 50%. ¿Cómo se está viviendo en la calle?

Esta semana he hecho una escapada rápida y Fariña está en todos lados, hasta venden camisetas de la serie. Solo espero que no sea una cosa de disfrute sino que también logre mover ciertos aspectos de nuestra historia reciente que no se han contado tanto.

¿Con qué ha disfrutado más?

Me he divertido mucho en el rodaje con la preparación con el director Carlos Sedes y de su libertad para proponer. Una de las cosas que más me preguntan es la frase del primer capítulo sobre Escobar ["El único Escobar que conozco se llama Manolo", dijo Roque]. Me surgió en un ensayo y se quedó así.

¿Le dio pudor la escena del desnudo con Javier Rey?

Fue una sorpresa el impacto que tuvo porque desconocía que tenía la particularidad de que nunca había ocurrido en la televisión. Cuando leímos el guion, en tono de broma dijimos que íbamos a pasar frío, pero Carlos nos lo comentó con mucho tacto. Estuvimos un cuarto de hora haciendo el canalla.

¿Qué opina del secuestro del libro de Nacho Carretero?

Me parece terrible que Fariña sea casi más difícil de conseguir que un producto de contrabando. Yo estoy de acuerdo con que los ciudadanos tengan derecho a proteger su honor, su intimidad y su imagen pero, en este caso, me resulta demasiado impactante que además esta obra que lleva nueve ediciones, no se pueda adquirir en ningún sitio. Espero que se restituya la situación.

Y de Galicia a Sevilla con Allí abajo. ¿Cómo llegó a la serie de María León y Jon Plazaola?

Ha sido bastante reciente, me incorporé en el desenlace de la temporada porque me propusieron participar cuando ni siquiera se había escrito mi personaje. La verdad que me apetecía trabajar con María y porque creo que Allí abajo es un cambio de registro muy interesante.

Interpreta a Yago, que entrará en la vida de Carmen...

Sí. Es un pediatra gallego que viene en un momento en el que Carmen está debatiéndose sentimentalmente. Será una historia bonita y divertida de contar.

¿Entrarán en juegos los tópicos gallegos?

Sí, se van a utilizar. A mí me gusta cuando se desmontan y, por otro lado, está bien dar a conocer expresiones nuevas.

Hace doblete en Antena 3 y casi triplete si contamos Apaches.

Hay un dicho gallego que dice: 'cuando llueve, vienen todas juntas'. En este trabajo es así. En mi caso es una fortuna inmensa porque el 90% de los actores no trabajan y lo celebro y lo intento celebrar. Ha sido una casualidad porque Apaches la grabamos hace casi tres años y, a veces, existe la sensación de estar en todos lados. Me siento muy afortunado.

En octubre se estrenó La zona. ¿Habrá segunda temporada?

No lo sé. tengo muchas ganas de saberlo y me encantaría que los hermanos Cabezudo quisieran contar con mi personaje, abrir más vías sobre él y contar más cosas sobre él. Espero que sí.

¿Quedó satisfecho con el resultado?

Sí. Yo quería trabajar con ellos y La zona creo que fue un proyecto con un riesgo importante por el ritmo, por la zona de narrarlo y yo me lo pasé muy bien. Además, se está vendiendo muy bien internacionalmente.

¿En qué serie le gustaría trabajar?

Me gusta Mindhunter, Big Little Lies, pero también me gustan historias como Love, de capítulos más cortos. Me parece un atrevimiento pedir más por ahora. Lo que venga, bienvenido sea.

Debutó en La lengua de las mariposas con once años y hasta ganó un Goya por Mar adentro. ¿Cómo mantiene los pies en el suelo?, ¿quiénes le han ayudado a ello?

Mi entorno cercano, tanto mis amigos como mi familia, son quienes me recuerdan quien soy, y luego las personas con las que he trabajado. La primera serie en la que trabajé fue A vida por diante, con Carlos Sedes y Ramón Campos, en Galicia. Quince años después volvemos a trabajar juntos y el hecho de estar con gente tan brillante me hace saber que este trabajo es una carrera de fondo.

¿Es más popular ahora gracias a la televisión?

Sí. De todos modos creo que cada producto tiene una particularidad distinta. La tele es mas agresiva a la hora de llegar a las casas y que tenga una continuidad semana tras semana también ayuda. Para lo bueno y lo malo, todo es muy efímero.

PUBLICIDAD