Reese Witherspoon zanja la brecha salarial en HBO

La cadena ha revisado los contratos de todas sus series

El jefe de programación de la famosa cadena HBO, Casey Bloys ha contado durante una entrevista para The Hollywood Reporter la iniciativa que ha tenido la empresa para remediar la brecha salarial que afecta a muchos profesionales del sector.

Casey Bloys ha confirmado que HBO ha tomado la decisión de revisar los contratos de todas sus series en activo, para corregir así las brechas salariales de género que ha encontrado por el camino.

Aunque Bloys no se ha pronunciado acerca de las series en que han tenido que corregir mayores desigualdades, sí ha afirmado que han revisado de manera proactiva todos los programas, asegurando que ya no hay ninguna disparidad inadecuada entre salarios. "Donde las había, las hemos corregido. Es un resultado directo del movimiento Time's Up".

Casey ha destacado el importante papel que ha tenido en el asunto la actriz Reese Witherspoon, también activista del movimiento Time's Up, que ha sido reconocida por su fundamental implicación para que HBO tomase cartas en el asunto.

