Jon Plazaola está de vuelta con 'Allí abajo': "Es esperanzador saber que Antena 3 apuesta por las series" Marco Almodóvar 9:15 - 9/04/2018

ECOTEUVE.ES entrevista al actor que en la serie de Antena 3 da vida a Iñaki

"Con Allí abajo, la gente pone los ojos en ti y en la calle te vuelves conocido"

"No pasa por mi cabeza ir a un talent show o un 'MasterChef", declara

Allí abajo demostró el lunes pasado que el norte y el sur tienen cuerda para rato y que la serie de Plano a plano goza de un buen músculo al imponerse a La Voz Kids. ECOTEUVE.ES charla con su protagonista Jon Plazaola, que en esta cuarta tanda tendrá que lidiar como padre primerizo.

El nacimiento de Elaia marca la cuarta temporada de Allí abajo...

Sí, la serie vive la llegada de una nueva amiga. La recibiremos como el impacto que supone un niño en las familias: ilusión, esperanza, vida, alegría y felicidad. Pero nosotros contamos comedia, somos Allí abajo y no lo vamos a poner nada fácil. Elaia revolucionará todo.

Carmen tiene el dilema de quedarse con Iñaki u Horacio, el personaje de Gorka Otxoa. ¿Qué argumentos a favor tienen cada uno de ellos?

Horacio ofrece un borrón y cuenta nueva a Carmen que le permitiría olvidarse de Iñaki y alejarse de todo lo que le rodea la cuadrilla y el Kaia. Y lo que tiene mi personae a su favor es que ha sido el dueño de su corazón en los últimos años aunque tiene un hándicap de que tiene que buscar su perdón porque, como todo humano, se equivoca.

La grabación se ha trasladado a Málaga durante unos días. ¿Qué tal?

Ha sido un disfrute. Hemos actuado en La cochera Cabaret, el local de Salva Reina, para el equipo y la gente de allí, y fue muy especial. Ya el año pasado hicimos un espectáculo en Sevilla y este año hemos seguido esta tradición en Málaga con el objetivo de que nuestro equipo se lo pase bien y que siga el buen ambiente.

Hace unos días publicó una fotografía en una cárcel. ¿Tiene algo que ver de la trama?

Sí, estamos grabando en una cárcel de Málaga y allí pueden pasar muchas cosas...

¿Veremos a Iñaki entre rejas?

Todo puede pasar (risas).

Año tras año se suman compañeros, pero ninguno se va. ¿Cuál es la clave?

Una de las claves de Allí abajo es la coralidad y que todos los personajes se hacen un hueco en el corazón de los espectadores. Aunque el tronco principal sea la historia de amor entre Carmen e Iñaki, las tramas de la serie son muy potentes: la cuadrilla, Jozé, Dolores... Es bonito ver que los guionistas apuestan por temas que hoy día están en boca de todos y le da mucha similitud a la historia.

¿Da seguridad a un actor contar con el sello de Atresmedia detrás?

Sí. Es verdad que reconforta y no sé si te da tranquilidad, pero por lo menos esperanza de si hubiera proyectos futuros estar cerca de ellos. Es bonito saber que la casa está atravesando por un buen momento y que Antena 3 apuesta por las series.

¿Se va cambiando por completo y haciendo de malo en otra serie?

El tiempo lo dirá. De momento estoy en la comedia y lo disfruto muchísimo. Aunque pasen los años, creo que me queda todo por descubrir en todos los géneros. Me gustaría seguir trabajando en ficción porque es lo que me gusta y es mi pasión.

¿Qué le ha cambiado Allí abajo?

Es verdad que al principio no sabíamos hasta dónde iba llegar, pero cuando ya te ves que formas parte de algo tan importante como Allí abajo y lo que está siendo para la televisión los últimos años, la gente pone los ojos en ti y que en la calle te vuelves más conocido y se te acercan para pedirte un autógrafo o darte la enhorabuena por la serie. Es verdad que es muy bonito porque casi todo lo que nos dicen es positivo, otra motivación en el plató.

Después, creo que he cumplido un sueño y estoy viviendo este proceso con mucha intensidad porque ahora que lo he agarrado me gustaría no soltarlo y seguir experimentarlo. Estoy disfrutando mucho.

¿Ha tenido que rechazar ofertas?

Sí, pero eso pasa siempre. Siempre hay proyectos que se solapan y aunque estemos grabando seis meses al año, quedan otros seis para otros proyectos. También dependen de cuánto quieran pelear por ti o, de pronto, ese personaje lo puede ocupar tu compañero.

¿Es Iñaki insustituible?

Nadie lo es. Iñaki es importante, pero no insustituible. Pero no me refería en dejar Allí abajo; siempre lo he dicho: yo quiero estar en el último capítulo, la última escena y la última toma de la serie, pero espero que sea dentro de muchos años.

¿Cómo le gustaría que fuera ese final?

No lo sé. Igual acaban separados pero con muy buen rollo o igual juntos de nuevo. A día de hoy, no lo sé.

¿Que haya ganado un actor como Miquel Fernández Tu cara me suena le ha cambiado la idea de participar en un programa de este estilo?

No voy a decir nunca jamás, pero no pasa por mi cabeza ir a un talent show o un MasterChef. El entretenimiento me gusta, pero no ahora no lo contemplo. Una cosa es un programa de humor, un magazine de tarde o un late night y otra cosa es un talent show, porque es un formato que no me llama la atención y entiendo el éxito que tiene.

