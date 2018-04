HBO estrena 'Killing Eve', nuevo thriller de espionaje protagonizado por Sandra Oh ('Anatomía de Grey') Ecoteuve.es 18:05 - 6/04/2018 0 Comentarios

La serie ha sido renovada para una segunda temporada antes de su estreno

Creada por la reconocida guionista Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) llega este ambicioso thriller, una primera temporada de ocho episodios producida por Sid Gentle Ltd. para BBC America, distribuido por Endeavor Content. Antes de su estreno, la serie ha sido renovada ya para una segunda temporada.

La actriz Sandra Oh (Anatomía de Grey) es Eve, una aburrida funcionaria del MI5 cuya labor burocrática no cumple sus expectativas de un trabajo como espía. Jodie Comer (Doctor Foster) es Villanelle, una brillante asesina que no renuncia a los lujos que su violento trabajo le permite tener. Cuando a Eve le encargan que atrape a Villanelle antes de que vuelva a actuar, las dos mujeres se ven envueltas en un juego de persecución que pone patas arriba las tradicionales estructuras del thriller de espionaje.

Completan el reparto Fiona Shaw (Harry Potter), como Carolyn Martens, David Haig (Cuatro bodas y un funeral) como Bill, el colega de Eve, y Kim Bodnia (The Bridge) como Konstantin. Además, la serie cuenta con la presencia de Darren Boyd (Fortitude) como Frank Haleton, Sean Delaney (Midsomer Murders) como Kenny Stowton, Kirby Howell-Baptiste (Downward Dog) como Elena Felton, y Owen McDonnell (Paula) como Niko.

Killing Eve está basada en las novelas de Luke Jennings protagonizadas por el personaje de Villanelle. Está producida por Sid Gentle Ltd. para BBC America, con Waller-Bridge como guionista y productora ejecutiva. Además, Sally Woodward Gentle y Lee Morris firman como productores ejecutivos y Colin Wratten como productor.

