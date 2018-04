Paula Vázquez: "Muchos tuvimos que abandonar la Galicia de 'Fariña' para sobrevivir" Ecoteuve.es 6/04/2018 - 12:45 0 Comentarios

La presentadora de #0 se moja sobre la legalización de las drogas en España

Paula Vázquez vive un buen momento profesional desde que Fernando Jerez la "rescatara" para Movistar+ tras varios años alejada de las cámaras. La presentadora gallega ha vuelto a la televisión por la puerta grande conduciendo El Puente y Fama, ¡a bailar! en #0, canal principal de la plataforma de pago.

Hace unos días, Vázquez concedía una entrevista a El Mundo en la que habla de todo: su trayectoria, machismo, sus mediáticas polémicas, política... La comunicadora se moja con todo y ha hablado incluso de Fariña, serie de Antena 3 que habla del oscuro pasado de su tierra y los años más cruentos del narcotráfico en la zona.

"El día que levanten las alfombras del gobierno de Galicia... El embudo por el que entra toda la droga a Europa es Galicia. Vas a un coffee shop en Amsterdam y lo primero que te preguntan es para qué vas allí, si la mejor marihuana la tienes en casa", empieza diciendo Paula Vázquez, que se sorprende cuando el periodista le pregunta si el problema "era" como se cuenta en el libro de Nacho Carretero.

"¿Era? Era y es. Yo crecí en un polígono de Ferrol donde los fajos de cocaína llegaban a la playa donde estábamos los críos haciendo queimada o sardinas. Nos decían que era tabaco, pero todos sabíamos que no. La generación diez años mayor que yo murió entera, porque los que no se convirtieron en traficantes se convirtieron en drogadictos. A media Galicia nos ha criado nuestras abuelas porque no había padres", cuenta la presentadora, que asegura haber sido víctima directa de todo aquello.

"Yo he vivido eso. Muchos tuvimos que abandonar esa Galicia de Fariña para sobrevivir. La cocaína destrozó generaciones enteras con el consentimiento de las autoridades políticas", explica la gallega antes de mojarse en el debate sobre la despenalización de las drogas en España. "Legalicemos todas las drogas y pasará lo que ha pasado en Portugal: menos consumo, desaparición de las drogas duras... Está siendo un ejemplo para Europa, pero aquí nadie habla de esto. Qué curioso, ¿no? De Irán y Venezuela estamos superinformados, en cambio", sentencia irónica Vázquez.

