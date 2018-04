El regreso de 'Vis a vis' ya tiene fecha: su tercera temporada llega el 23 de abril Ecoteuve.es 4/04/2018 - 13:29 0 Comentarios

La serie de Globomedia ocupará el hueco que dejará 'The Walking Dead'

La espera ha terminado para la Marea amarilla. FOX ha anunciado este miércoles que la tercera temporada de Vis a vis se estrenará el próximo lunes 23 (22.20). Será una semana después del final de la octava temporada de The Walking Dead.

La tercera temporada de Vis a Vis, producida por Globomedia (Grupo MEDIAPRO) y FOX Networks Group (FNG) España, supone la continuación de la serie ahora en televisión de pago, al tiempo que recoge la repercusión generada por Vis a Vis, consolidada por un fenómeno viral excepcional, la conocida como Marea Amarilla, que ha ido más allá de la pequeña pantalla y ha extendido por las redes sociales la pasión de los fans por la serie.

La nueva entrega de la serie comienza con el traslado de un destacado grupo de presas a Cruz del Norte, otro centro penitenciario del mismo conglomerado empresarial que Cruz del Sur, donde deberán acostumbrarse a una nueva realidad, así como también a nuevas compañeras y grupos de poder, especialmente el denominado Tríada Tao. liderado por reclusas de origen chino.

Creador de las dos primeras entregas, Iván Escobar es el guionista principal y productor ejecutivo de esta nueva andadura de Vis a Vis, que apuesta por la diversidad, con personajes de distintas edades, etnias, físicos y condiciones sociales, entre las que encontramos a las protagonistas de las ediciones anteriores como Maggie Civantos (Macarena), Najwa Nimri (Zulema), Berta Vázquez (Rizos), Alba Flores (Saray), María Isabel Díaz (Sole), Inma Cuevas (Anabel), Laura Baena (Antonia) y Marta Aledo (Tere), y a las nuevas incorporaciones como Ruth Díaz, en la piel de la nueva reclusa Mercedes Carrillo; Adriana Paz, como Altagracia, la principal funcionaria de Cruz del Norte; Itziar Castro como una inquietante presa llamada Goya; la actriz de origen taiwanés Huichi Chiu, que da vida a Akame, líder del grupo Triada Tao, o Luis Callejo (Tarde para la ira, Kiki, el amor se hace, Cien años de perdón), quien encarna a Frutos, uno de los funcionarios de la nueva prisión.

Asimismo, debutan en el reparto las actrices Abril Zamora (Temporada baja, La que se avecina, The best day of my life), como una de las reclusas de Cruz del Norte; Ana Marzoa, como la reclusa Pruden, y Zaira Pérez (La llave de la felicidad) que interpreta a Millán una funcionaria novata que cree en las normas y la institución hasta que llega a Cruz del Norte, así como el actor Javier Lara, que da vida a Álex, el director de Cruz del Norte.

