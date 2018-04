María León será madre primeriza en 'Allí abajo': "Me da vergüenza que me llamen reina de la comedia" Marco Almodóvar 2/04/2018 - 8:47 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz de la comedia de Antena 3, que vuelve este lunes

"La clave de la serie es que los personajes van evolucionando, tiene cuerda para rato"

"Sería un sueño que Leticia Dolera presentara los Goya en solitario", afirma

"La clave de Allí abajo es que los personajes evolucionan". Así valora María León el éxito de Allí abajo, que regresa este lunes (21.40) a Antena 3 con su cuarta temporada. Ahora, Carmen, su personaje, tendrá que afrontar su papel de madre que lo compaginará con el de directora del hospital.

"La trama acompaña a la mujer de hoy día", dice la actriz a quien le da "vergüenza" que le llamen "reina de la comedia". Eso sí, espera que algún día los directores de cásting las escojan para interpretar a una mala.

Mientras tanto, María León estrenará la película Sin fin, de los hermanos Alenda y donde comparte guion con Javier Rey y, cuando termine la grabación de Allí abajo empezará a rodar Los Japón, una comedia con Dani Rovira de los creadores de Cuerpo de élite, del que no le "ha sorprendido" el éxito que está teniendo en la cadena.

¿Por dónde van a ir los tiros la cuarta temporada?

Carmen va a hacer de todo: va a ser madre, directora, amiga, hija, expareja, mujer... Los espectadores podrán ver a un personaje muy completo. Como madre primeriza le costará dar sus primeros pasos como la lactancia. Va a ser una temporada muy divertida no solo para Carmen, sino también con Iñaki quien le hará más independiente favoreciendo que entren y salgan más personajes.

¿Qué motivos le dan Iñaki y Gorka para que ella elija a uno de los dos?

Ella no quiere ni uno ni otro, solo quiere desarrollarse como mujer y como persona. Tiene la capacidad de no tener conflicto con ninguno de los dos y sí separarse y ser una mujer libre con pocas ganas de buscar pareja.

Es una trama que está acorde con la actualidad.

Sí, creo que acompaña a la mujer de hoy día que tiene muchísimos colores y muchísimas cosas que contar. Carmen tiene la oportunidad de poder contar y vivir esas facetas: intentará ser buena nuera, amiga del padre de su hija, compañera y directora, pero seguro que lo va a superar con naturalidad y gracia.

¿Cuál es la motivación para seguir un año más?

Que los personajes evolucionan. Al igual que Iñaki ha cambiado el rumbo, los demás están teniendo la misma oportunidad. Esta serie tiene cuerda para rato y si queremos, podemos ver a Carmen e Iñaki de abuelitos. Espero que nunca tenga final.

El pelo se lo cortó por Sin fín, película en la que coincide con Javier Rey. ¿Los guionistas de la serie le pusieron pegas?

No he hablado con ellos. Pero creo que el cambio de look ha venido a favor y como buenos guionistas han sabido incorporarlo. No estaba pensado para nada.

¿Le hablaría de Sito Miñanco, no?

Aun no había empezado a grabar porque la película la rodamos en verano, pero es un personajazo, interesantísimo, y que no puede estar mejor contado. Era seguidora de la serie desde que empecé a oír de Fariña.

¿Cómo lleva que le llamen 'reina de la comedia' en España?

¡Qué vergüenza por favor! Por suerte, en España tenemos un montón de comicazas increíbles: desde Carmen Machi, Amparó Baró, Anabel, Alonso, Eva Hache, Carmen Ruiz, Alexandra Jiménez y se me escapan muchas.

¿Es difícil ser mujer y humorista al mismo tiempo?

Prefiero contestar diciendo que siempre ha habido cómicas incluso antes de la televisión. Por ejemplo, Gracita Morales.

¿Alguna vez le veremos en un papel de villana en la tele?

Ojalá, me encantaría. Es un buen momento para decírselo a todos los directores de cástings aunque espero que me queden muchos años en la televisión y así pueda hacer muchas cosas.

Vamos con Cuerpo de élite, serie de Antena 3 basada en la película en la que participó. ¿Le sorprende el éxito?

Sabiendo que el director es Joaquín Mazón eso tenía que funcionar bien seguro. Si hoy día los proyectos no tienen éxito es porque faltan igualdad de oportunidades. La suerte que ha tenido Cuerpo de élite es que haya tenido a este director y al elenco. A mí no me extrañaba porque soy bastante fan suyo.

¿Qué proyectos tiene ahora?

Además de Sin fin, estreno Escapada, una película belga en coproducción con Cataluña de la directora novel Sarah Hirtt, y tengo el pie metido en el rodaje de Los Japón con Dani Rovira, con el que seguro que me voy a reír muchísimo. Tengo mucha ilusión con esta comedia porque son los mismos guionistas de Cuerpo de élite.

Por cierto, hablando de Rovira, ¿se animaría a presentar los Goya?

Me animaría a que Leticia Dolera los presentara sola por su valentía, sus ideales y por su activismo. Para mí sería un sueño y entonces sí saldría yo a hacer lo que ella quisiera, pero sino no, porque es una responsabilidad muy grande.

PUBLICIDAD