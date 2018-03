Primeras imágenes de la cuarta temporada de 'Allí abajo': el bautizo imposible de Elaia Ecoteuve.es 14:19 - 27/03/2018 0 Comentarios

La serie de María León y Jon Plazaola regresa este lunes 2 (22.40) a Antena 3

Antena 3 estrena el próximo lunes 2 de abril la cuarta temporada de Allí abajo. Para esta nueva etapa, la serie incorpora a su reparto algunos nuevos integrantes como Tamar Novas, Elisa Lledó y Asier Hormaza.

Si en la temporada anterior el norte cobró mayor peso en las tramas, con Iñaki y Carmen yéndose a vivir a Euskadi, en esta cuarta entrega de Allí abajo el espectador asistirá a un equilibrio entre el norte y el sur.

La separación de la pareja, con él viviendo en Donosti y con ella volviendo a Sevilla, reequilibrará la presencia en las tramas de ambos territorios con sus respectivos personajes característicos aunque la mezcla de norte y sur también va a ser uno de los motores de la temporada.

Han pasado tres meses desde que Iñaki y Carmen se convirtieron en papás de una preciosa bebé, Elaia. Dos meses desde que quedaron muchas preguntas en el aire: ¿por quién se decidiría Carmen? ¿Por Iñaki o por Horacio? ¿Seguirán viviendo en el norte, o la pequeña Elaia diría sus primeras palabras con acento andaluz? Tras despedirle Gotzone, ¿perdería Iñaki el Kaia para siempre?

Nueva vida

En el primer capítulo, también se verá cómo Iñaki y Carmen se enfrentarán a retos profesionales que también afectarán a su relación.

Por una parte, Carmen recibe la oferta de dirigir la clínica Híspalis. Y es que, desde que se fue Trini y Cristóbal asumió el cargo, la clínica es un caos y necesitan desesperadamente a alguien que pueda gestionarla mejor que él; algo que, por otra parte, no parece muy difícil.

Carmen, ilusionada por esta gran oportunidad laboral, acepta el puesto. Su decisión le traerá conflictos con Iñaki y también entre Don Benjumea y Maritxu, que le reprocha haberle ofrecido el puesto, ya que si Carmen baja a Sevilla, se llevará a la niña con ella, alejándola de Iñaki y de ella misma.

Por su lado, Iñaki descubre la forma de retomar su oficio de cocinero de alta cocina y, a la vez, hacerlo en su Kaia, gracias a que Arzak (actual propietario del restaurante) está pensando en vender el Kaia a un inversor. Iñaki, que decide volver a tomar las riendas de su vida, quedarse en el norte y luchar por recuperar su Kaia.

Pero una cosa es querer y otra, poder, y pronto Iñaki se da cuenta de que, si quiere comprar el Kaia, tiene que vender su otro negocio: el bar de la clínica. ¿Qué decisión tomará? ¿Romperá definitivamente con Sevilla? ¿Significará eso también romper con Carmen para siempre, ahora que ella ha vuelto a la clínica sevillana?

Separados, con Carmen en el sur e Iñaki en el norte, y centrados mucho en sus nuevos retos profesionales, ambos necesitarán del apoyo de sus amigos y familiares más cercanos.

Carmen tiene que aprender a conciliar su nuevo trabajo con el cuidado de un bebé, algo que le traerá más de un quebradero de cabeza, teniendo que llevar a la niña a una reunión importante, el bautizo, hacer casting de nanis Menos mal que tiene a su hermano Rafi, a su padre, a amigos como Jozé y Dolores que siempre intentarán echarle una mano con la mejor de las intenciones aunque no siempre lo hagan de la forma más acertada.

Mientras tanto, en el norte, Iñaki contará con la ayuda de su cuadrilla para sobrellevar esta situación de "padre soltero". Y la cuadrilla, solo tiene un problema: que hace las cosas a su estilo, lo que provocará ciertos problemillas para Iñaki. También, poco a poco, Gotzone se convertirá en un gran apoyo. Don Benjumea y Maritxu serán un nexo de unión importante entre ambos y entre el norte y el sur.

Nuevos personajes

Elisa Lledó es Miren:

La hija pródiga regresa a casa. Miren, el orgullo de Bego y Sabino, que se ganaba la vida en Canadá, vuelve al hogar. Pero no es tan santa, ni tan trabajadora, ni tan maravillosa como piensan sus padres. Miren es un poco estafadora. Y en realidad no ha vuelto a casa por morriña, sino para escapar de una situación incómoda en Canadá. Pero esto no ha hecho que cambie de actitud, de hecho, la va a liar bien parda en Donosti.

Tamar Novas es Yago:

Es un atractivo y sensible pediatra gallego que empezará a trabajar en la clínica y por el que Carmen se quedará pillada.

Asier Hormaza es Julen:

Julen es ertzaina, compañero de Rosa Mari e igual – o más – estricto que ella. Se toma muy en serio su trabajo. Quizá demasiado. Tiene madera de Harry El Sucio, pero no el cerebro.

