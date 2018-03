Lucía Jiménez desvela el grupo de Whatsapp de 'Al salir de clase': "Estamos unos 80 actores de la serie" Adrián Ruiz 8:49 - 26/03/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la actriz de la mítica serie adolescente de Telecinco

"Tu cara me suena' me ha ayudado a superar muchos miedos, fue todo un reto"

"No sé si concursaría en 'Masterchef', dicen que si en 'TCMS' lo pasas mal, allí es flipante"

Lucía Jiménez está viviendo una segunda juventud en televisión. Tu cara me suena la ha vuelto a situar en el panorama mediático y aunque su paso por el concurso gozó de algunos altibajos, la actriz afirma llevarse el recuerdo de una inolvidable experiencia.

Además, el talent le ha abierto la puerta a nuevos proyectos de ficción en la pequeña pantalla tras Apaches, serie en la que da vida a la hermana de Miguel (Alberto Ammann) y que concluye esta noche con la emisión de su último capítulo en Antena 3. Jiménez ha valorado en palabras a ECOTEUVE.ES cómo le sentó que la cadena tardara tanto en estrenarla. "No sé por qué se retrasó tanto, pero me hace mucha ilusión que finalmente el público la haya podido ver", asegura.

Lucía Jiménez, que dio el salto a la fama a final de los 90 como protagonista de Al salir de clase, ha desvelado con qué compañeros sigue teniendo contacto y la existencia de dos grupos de Whatsapp con otros intérpretes de la ficción. "Hay uno en el que estamos unos 80 actores de la serie y otro solo con los de mi etapa, los del CBC", afirma.

Ahora que ha pasado un tiempo, ¿cómo recuerda su paso por Tu cara me suena?

Para mí, ha sido una sorpresa participar en el programa, porque lo veía súper difícil y al principio fue como un shock. Pero he superado muchos miedos y ha sido todo un reto. Cada noche nos la jugábamos y creo que hubo noches mejores, noches peores, pero siempre todas hechas con mucho esfuerzo y mucho trabajo.

¿Con qué actuación se quedó menos satisfecha?

El día que hice de Carole King. Para mí era un reto, porque era todo muy intenso, con un piano en directo, y luego me di cuenta de que no me había parecido tanto. Pero ahí quedó la actuación y fue muy bonita.

Cuando arrancó la edición, ¿esperaba lograr un puesto más alto de la clasificación del que finalmente obtuvo?

Ahora lo ves todo con perspectiva y al principio no eres muy consciente. Si volviera a empezar, no sé si podría cambiar cosas, porque al final lo haces lo mejor que sabes, pero me da pena haber bajado tanto. Yo sabía que no iba a ganar, pero siempre tienes la ilusión. En las últimas actuaciones me di cuenta de que no pasaría a la final, pero era algo que no pensaba.

¿A qué famoso le gustaría ver en la próxima edición?

A Asier Etxeandía, lo haría muy bien.

¿Qué amigos se lleva de su paso por TCMS?

Pues esto es como un Gran Hermano y nos llevamos todos genial. Somos un gran equipo y nos alegramos de que a los demás las cosas les salgan bien.

¿TCMS le ha abierto nuevos proyectos?

Están sucediendo cosas y espero que se hagan reales. Sinceramente, no puedo desvelar mucho, pero hay cositas en televisión.

¿Le daba miedo volver a enfrentarse al gran público?

Yo es que ahora, con 20 años de profesión, lo veo todo de otra manera. Todo desde un punto de vista más sano, las cosas suceden, pero son flor de un día. Lo importante era ser honesta con lo que estaba haciendo.

¿Qué le pareció que Antena 3 tardara tanto en estrenar Apaches?

Pues pasó mucho tiempo desde que se hizo, pero me hace mucha ilusión que finalmente se haya estrenado y que la gente la haya podido ver. Es una serie potente, con un target que quizá no es para el gran público, o sí, porque en Netflix está triunfando.

¿Cree que el trato que le dio la cadena fue el acertado?

Yo no sé por qué lo han hecho, pero las cadenas buscan el hueco. Las cadenas hacen producciones y luego no hay hueco para todas. O sea, que se haya estrenado es un buen síntoma.

Algunos de sus compañeros de Al salir de clase se han reunido en Colegas, la webserie de RTVE en Playz. ¿Contaron con usted para este proyecto?

Sí que lo hicieron, pero yo empezaba con Tu cara me suena y no fuimos más allá porque era imposible. Les hice un vídeo en el que les mandaba un saludo, pero no sé si lo han llegado a poner.

¿No ha seguido la serie?

No he podido, pero me parece genial. Todos los proyectos que sean divertidos e innovadores, para formatos diferentes, me parecen lo más. Deberían haber más.

¿Con qué actores de la serie sigue teniendo contacto?

Pues ha pasado muchísimo tiempo y no seguimos viéndonos muchísimo. Pero hace poco, por los 20 años de Al salir de clase, hicimos varios reportajes y nos juntamos algunos de la primera época. Estuvieron Mariano Alameda, Antonio Mata, Elsa Pataky, Aurora Carbonell, Marián Aguilera... hicimos una cena y fue muy guay.

¿Tienen un grupo de Whatsapp, como los de OT?

Sí, sí, sí. Hicimos un grupo a raíz de los 20 años de Al salir de clase en el que hay actores de toda la serie, de los cinco años. No sé ni cuántos somos. Y luego hay otro de los de mi etapa, los del CBC.

Con tanta gente, ¿lo tiene silenciado?

Sí, en el grande, que somos unas 80 personas.

¿Le gustaría participar en otro talent como Masterchef?

Uf, no sé. Me han dicho que es durísimo, dicen que si en Tu cara me suena lo pasas mal, allí es flipante. Debe ser durísimo. El jurado allí yo creo que es más cañero, en Tu cara me suena, al final son majos y buscan siempre algo para animarte y no van a por ti.

PUBLICIDAD