Elisabeth Moss calienta el regreso de 'The Handmaid's Tale' con un desnudo en su portada más sexy

La serie de Hulu llega a España el próximo 26 de abril a través de HBO

La actriz rescata la primera plana de la revista 'New York' en su "sesión de fotos favorita"

HBO España prepara ya los próximos meses con multitud de estrenos y esperados regresos de series que sobresalieron en la cosecha del año pasado. Para las últimas semanas de marzo quedan pendientes los estrenos de Barry (26), Siren (30) y la quinta temporada de Silicon Valley (26).

Sin embargo, todas las miradas están puestas en lo nuevo de Westworld y The Handmaid's Tale. Mientras que la primera llega a la plataforma de pago el próximo 23 de abril, la segunda lo hará tres días después, el próximo 26 de abril.

Elisabeth Moss, protagonista de la serie y ganadora de un Emmy y un Globo de Oro por su papel en la ficción, ha comenzado a calentar la vuelta de la laureada adaptación televisiva de la novela homónima. Este jueves, la actriz compartía una vieja portada de la revista New York en la que aparece sin ropa interior en un sexy posado. "Es mi sesión de fotos favorita", asegura la intérprete.

Así es The Handmaid's Tale

Adaptación de la novela de Margaret Atwood, cuyo título en España sí está traducido como El cuento de la criada, es el relato de la vida en la distopía Gilead, una sociedad totalitaria donde antes existían los Estados Unidos.

Asolada por los desastres medio ambientales y la caída en picado de la natalidad, Gilead está gobernada por una perverso fundamentalismo que trata a las mujeres como bienes de propiedad estatal.

Offred (Elisabeth Moss), como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, es una de las criadas de la casa del Comandante y forma parte de la casta de mujeres obligadas a la esclavitud sexual como un último y desesperado intento de repoblar un planeta devastado. En esta sociedad aterradora en la que cualquier equivocación puede poner en peligro su vida, Offred busca desesperadamente a la hija que le arrebataron, mientras trata de sobrevivir entre comandantes, sus crueles esposas, sus compañeras criadas y las mujeres que las controlan. Cualquiera podría ser un espía del gobierno.

Bruce Miller (Los 100) es el creador, guionista y productor ejecutivo de esta adaptación televisiva de la novela de 1985. Warren Littlefield (Fargo), Daniel Wilson, Fran Sears e Ilene Chaiken son también productores ejecutivos de esta serie producida por MGM Televisión y distribuida internacionalmente por MGM.

La serie está protagonizada por Elisabeth Moss (Mad Men), Joseph Fiennes (American Horror Story: Asylum, Shakespeare in Love), Samira Wiley (Orange is the New Black), Max Minghella (The Mindy Project), Yvonne Strahovski (Chuck, Dexter), O.T. Fagbenle (The Five), Alexis Bledel (Gilmore Girls), Madeline Brewer (Orange is the New Black) y Ann Dowd (Compliance, The Leftovers).

