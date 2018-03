Piden a Matt Smith que done la diferencia entre su sueldo y el de Claire Foy por la brecha salarial en 'The Crown' Ecoteuve.es 19:01 - 20/03/2018 0 Comentarios

El actor cobró más por su trabajo en la serie que Claire Foy por interpretar a la Reina

Hace poco salió a la luz el caso de la actriz Claire Foy, famosa por su papel como Isabel II en The Crown, que cobró un salario mucho menor que el del actor que daba vida a su consorte, Matt Smith.

La polémica, que se dio a conocer coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se convertía en un perfecto ejemplo de la brecha salarial denunciada por el movimiento feminista.

Ahora, la plataforma Care2 ha creado una campaña en la que se pide a Matt Smith, Felipe de Edimburgo en la serie, que done al movimiento la diferencia entre su sueldo y el de su compañera de reparto.

Más de 25.000 firmas ha conseguido la iniciativa, cuyo texto alega: "Sabes que la brecha salarial es un problema cuando ni si quiera a la reina se le paga de manera justa".

Ante tal situación, una de las productoras de The Crown explicó que cuando eligieron a Claire Foy para desempeñar el papel de Isabel II, su nombre no era tan relevante en la industria como el de Matt Smith, que interpretaba a Felipe de Edimburgo después de meterse en la piel del famoso Doctor Who durante cuatro temporadas.

Se trata de un personaje que en Reino Unido es casi tan popular como la propia reina. Este motivo ha sido el único que han alegado, y no por sexismo, que su sueldo fuese mayor que el de la actriz.

Debido a este movimiento, la productora de The Crown ha anunciado que a partir de la tercera temporada, los actores que sustituyan a Foy y Smith cobrarán el mismo dinero.

