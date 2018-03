Sito Miñanco gana poder y se convierte en el ídolo del pueblo en 'Fariña' Ecoteuve.es 17:33 - 20/03/2018 0 Comentarios

Se reúne con Ochoa y Rodríguez Orejuela, capos del cártel de Medellin

Antena 3 emite este miércoles el tercer episodio de Fariña (22.40). En él, el personaje de Sito Miñanco (Javier Rey) ya adquirido un peso vital, tanto que, como sucedió con Pablo Escobar la gente le idolatra.

En el capítulo cuarto, 1984, Ochoa y Rodríguez Orejuela, dos capos del cártel de Medellín, deciden hacer las maletas y marcharse de Colombia una temporada después de que Pablo Escobar ordene asesinar al Ministro de Justicia colombiano.

Sito acude a un partido del Club Juventud Cambados. El estadio entero le aplaude, ha pagado la renovación del campo y hace el saque de honor. Nino Balbín aprovecha que están todos reunidos para invitarles a su jura del cargo como alcalde.

En el cuartel, una anciana quiere hablar con el sargento Darío Castro. Hay movimientos extraños en su cartilla. Castro no ve relevancia, hasta que ve que es el Banco Hispano Americano, el mismo cuyas siglas se repiten en el libro de contabilidad de Terito. Es un hilo del que tirar. El sargento Castro presiona al director de la sucursal del BHA, que finalmente accede a hablar con el juez Beigbeder. Castro hará una redada, pero no avisará a ningún Guardia Civil: no quiere filtraciones.

Entre tanto, Ochoa y Rodríguez Orejuela, del cártel de Medellín, están dispuestos a hacer de Sito el narco más importante de Europa.

