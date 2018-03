El narco arrepentido Manuel Fernández Padín pide que se suspenda la emisión de 'Fariña' Ecoteuve.es 19/03/2018 - 14:50 0 Comentarios

Solicita que se retire de la parrilla si reproduce pasajes del libro que, según él, son falsos

Fariña vuelve a estar en el centro de la polémica. Si hace unas semanas un tribunal dictó el 'secuestro' del libro escrito por Nacho Carretero, ahora cae sobre la serie de Antena 3 una petición para que su emisión sea suspendida.

El narco arrepentido Manuel Fernández Padín -colaboró con el juez Garzón en la 'Operación Nécora'- asegura que pedirá al juez que prohíba la ficción de Antena 3 si reproduce las "falsedades" sobre su persona que, a su juicio, contiene el libro en el que se basa la producción audiovisual.

"No conozco el guion, pero les advierto de que no salgan las escenas tal y como aparecen en el libro", dice a El Faro de Vigo. Así, este martes acudirá a un acto de conciliación en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid para que se corrija el texto y se frene la serie en caso de que la ficción reproduzca los episodios que denuncia.

"La serie la estoy viendo, hablé con Ramón Campos de Bambú [es la productora responsable de la ficción para Antana 3] y me dijo que iba a ver lo de la serie, pero no volvimos a hablar. Voy a pedir cautelarmente que no se emita", comenta Fernández Padín.

En concreto, Manuel Fernández Padín señala que el libro le implica en una descarga de 700 kilos de cocaína en Muxía, algo que según él es falso.

También niega que Jorge Argote, abogado del Ministerio del Interior cuando era presidente Felipe González, fuera a verlo a prisión y le ofreciera un cheque en blanco para denunciar irregularidades del juez Baltasar Garzón en la instrucción de la operación Nécora, y que así apartarlo del caso de los GAL.

