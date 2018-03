Mercedes se escuda en el yoga para superar su mal momento en 'Cuéntame' Ecoteuve.es 19:01 - 14/03/2018 0 Comentarios

Antonio recibe una llamada de su sobrina que le descoloca completamente

Quiero ser libre es el título del capítulo de esta semana de Cuéntame cómo pasó. Una entrega en la que los miembros de la familia Alcántara intentarán superar sus particulares desencuentros. Mientras Antonio continúa dolido con su sobrina, Karina quiere abandonar las clases en la cárcel. Además, Toni acude a terapia para resolver sus problemas con Deborah y a Mercedes solo le funciona el yoga para evadirse de los problemas.

En el capítulo 337, después de la bronca con Venancio y Paquita en el capítulo anterior, Antonio está muy dolido con su sobrina. No le perdona que se haya olvidado de su hermano tan pronto. Cuando todo parece perdido, recibe una llamada de la joven que le descoloca completamente.

Karina también está dolida con su padre y no soporta seguir con las clases en la cárcel. Está convencida de que lo mejor es dejarlas cuanto antes. Carlos tiene que viajar a Barcelona para presentar ante un editor la nueva novela que está escribiendo sobre la Guerra Civil.

Mercedes no atraviesa su mejor momento. Está preocupada por los problemas económicos de Carlos y el enfrentamiento de Antonio con Paquita. Menos mal que las clases de yoga le ayudan a equilibrar cuerpo y mente. Toni está yendo a terapia para solucionar sus problemas sentimentales con Deborah. Mientras, sigue con la investigación periodística sobre la mafia y tiene que acudir a una subasta para acercarse más.

Ochéntame otra vez: Himnos de los 80

Si hay una década que se puede contar a través de las canciones es la de los 80. Muchos de los temas que aparecieron entonces se han convertido en himnos que aún siguen sonando y que todavía bailan y cantan españoles de varias generaciones.

Ochéntame otra vez vuelve a aquellas canciones y las recopila en dos programas. En el primero, Himnos de los 80 (Vol. 1) recordará temas imprescindibles del inicio de la década (de 1980 a 1983) como Santalucía, Chica de ayer, Pongamos que hablo de Madrid, Enamorado de la moda juvenil, Groenlandia, Me quedo contigo, Déjame, Yo tenía un novio que tocaba en un conjunto beat, Qué sabe nadie, Va a estallar el Obús, Maneras de vivir, Los rockeros van al infierno, Ma quale idea, Salta, Como una ola, Hoy no me puedo levantar, Como el agua, Enola Gay, ¿Y cómo es él?, Malos tiempos para la lírica, Bailando, No controles, Cuatro rosas y True, entre otras muchas.

