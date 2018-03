'The Handmaid's Tale' y 'Westworld', los platos fuertes del gran menú de estrenos de HBO para esta primavera Ecoteuve.es 14/03/2018 - 18:14 0 Comentarios

ECOTEUVE asiste a la presentación de las series que llegarán estos meses a la plataforma

HBO España prepara ya los próximos meses con multitud de estrenos y esperados regresos de series que sobresalieron en la cosecha del año pasado. Para las últimas semanas de marzo quedan pendientes los estrenos de Krypton (22 marzo), Barry (26), Siren (30) y la quinta temporada de Silicon Valley (26).

Y en abril, con solo unos días de diferencia, Westworld y The Handmaid's Tale regresan a HBO España con sus segundas y esperadas temporadas. En el caso de la serie original de HBO, podremos ver el primero de sus diez nuevos episodios a partir del 23 de abril. Lanzada en 2016, la primera temporada de Westworld se convirtió en la serie de estreno más vista de la historia de HBO.

La serie, una oscura odisea sobre el despertar de la inteligencia artificial y la evolución del pecado, incluye en su reparto a Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, James Marsden, Tessa Thompson, Sidse Babett Knudsen, Jimmi Simpson, Rodrigo Santoro, Shannon Woodward, Ingrid Bolsø Berdal, Ben Barnes, Simon Quarterman, Angela Sarafyan, Luke Hemsworth, Clifton Collins, Jr., Talulah Riley y Louis Herthum. En esta segunda temporada se suman además los actores Katja Herbers, Gustaf Skarsgård y Fares Fares.

La segunda temporada de The Handmaid's Tale hará su debut el 26 de abril, después de coronarse el pasado año como mejor drama tanto en los Globos de Oro como en los Emmy, que también reconocieron el trabajo de su actriz principal, Elisabeth Moss. La serie incorpora a Cherry Jones (American Crime, Black Mirror, Transparent) como la madre de June, Holly Osborne, y a Bradley Whitford (El ala oeste de la casa blanca) como el comandante Joseph Lawrence.

También en abril se estrenan The Crossing y Killing Eve. La primera, que se estrena el 3 de abril, está ambientada en un un idílico pueblo pesquero de la costa norteamericana, donde la tranquila rutina del sheriff Jude Miller se trunca de pronto cuando miles de cuerpos aparecen en una playa, de donde sólo pueden rescatar a 47 supervivientes.

En el mismo lugar de los hechos, el sheriff se encuentra con una agente del departamento de Seguridad Nacional, Emma, y juntos interrogan a los supervivientes para descubrir que todos aseguran que son americanos, huyendo de una guerra... una guerra que no ocurrirá hasta dentro de 250 años. Las teorías conspirativas empiezan a aflorar pero mientras los agentes federales se ocupan de los supervivientes, parece claro que este grupo de personas va a alterar por completo la vida de este tranquilo pueblo y su presencia podría desembocar en un peligro real para todo el planeta.

El 9 de abril será el turno de Killing Eve, protagonizada por Sandra Oh (Anatomía de Grey) y Jodie Comer (The White Princess, Thirteen), se estrenará es una creación de Phoebe Waller Bridge (Fleabag), que adapta la novela de Luke Jennings Villanelle y le impregna su particular y gamberro estilo a este thriller con mujeres como protagonistas absolutas.

También en abril se estrenan cuatro series fruto de un acuerdo de adquisición con la productora Awesomeness, que nació con un canal de Youtube para público adolescentes y ha terminado nutriendo de series a Nickelodeon y a Hulu: los títulos disponibles en HBO España serán Freakish, La Consejera, Etiquetados y All Night.

Ya en mayo, el día 18, llega Corman Strike, una adaptación de siete episodios de las novelas de thriller escritas por J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, bajo el pseudónimo de Robert Galbraith. Protagonizada por Tom Burke, la historia se centra en Strike, un veterano de guerra reconvertido en detective privado, cuyo cuartel general se encuentra en una pequeña oficina la Denmark Street en Londres.

En junio, una nueva serie original de HBO, Succession presenta a la familia Roy -Logan Roy y sus cuatro hijos-, propietarios de uno de los mayores conglomerados mediáticos y de entretenimiento del mundo, y los entresijos del poder en el momento en el que el veterano patriarca decide dar un paso atrás y ceder el control de la compañía.

Y también en los meses de verano veremos nuevas entregas de Animals, Claws, No offence, Snowfall, Get Shorty, Insecure y Ballers. Los dos títulos más destacados de estos meses serán la mini serie original de HBO, Heridas Abiertas y POSE, firmada por Ryan Murphy. La primera es una adaptación de la novela homónima de Gillian Flynn (Perdida), protagonizada por Amy Adams y dirigida por Jean Marc Vallé (Big Little Lies).

También en los próximos meses, pero con fecha sin determinar, llegará la serie de animación Deadpool, una adaptación del personaje de Marvel cuyo piloto han escrito Donald y Stephen Glover.

Películas originales de HBO

En estos próximos meses, HBO España presenta 3 nuevas películas, dos de ellas, Paterno y Fahrenheit 451, dentro de su sello de originales, y la tercera, The Tale, cuyos derechos se adquirieron después del exitoso paso de la película por la más reciente edición del Festival de Sundance.

En Paterno, que se estrena el 8 de abril, Al Pacino interpreta a Joe Paterno, en una historia basada en hechos reales, entrenador del equipo de fútbol americano en la Universidad Estatal de Pensilvania en el momento en el que estalla el caso de abusos sexuales protagonizado por su asistente, Jerry Sandusky. La exitosa carrera de Paterno y su legado se verá salpicada por este caso, y se verá obligado a asumir responsabilidades frente a las víctimas. Barry Levinson dirige la película, con guión de Debora Cahn y John C. Richards. Riley Keough, Kathy Baker, Greg Grunberg, Annie Parisse y Larry Mitchell completan el reparto principal.

Fahrenheit 451 adapta la novela de Ray Bradbury, un clásico de la literatura moderna que dibuja un futuro en el que existen bomberos dedicados a quemar libros con el objetivo de reescribir la historia, mientras los medios de comunicación actúan como opio para el pueblo anestesiado. Michael B. Jordan (Black Panther, Creed, Fruitvale Station) y Michael Shannon (The Shape of Water, Boardwalk Empire; nominado al Oscar® por Animales nocturnos y Revolutionary Road) protagonizan este largometraje dirigido por Ramin Bahrani (99 Homes) con guión del propio Bahrani y Amir Naderi.

En el caso de The Tale, no se trata de una película original de HBO, si no de una adquisición posterior a la espectacular acogida del largometraje en el pasado festival de Sundance. Basada en la vida de la guionista y directora Jennifer Fox, The Tale relata un episodio doloroso de la juventud de Fox (a la que interpreta Laura Dern) en el momento en el que un relato de su época escolar la lleva a reexaminar su primera relación sexual y, por extensión, las historias que nos contamos a nosotros mismos para sobrevivir.

Destino Rusia 2018

Además de los estrenos de ficción en HBO España, en abril llega Destino Rusia 2018, la primera serie documental original coproducida entre HBO Europe y HBO Latin America.

Es año de Mundial y la pasión por el fútbol se siente más que nunca. HBO España se suma al evento en las semanas previas a la cita con una serie documental que supone la primera coproducción entre HBO Europe y HBO Latin America y que aborda el trasfondo humano de la gran cita deportiva desde el punto de vista de jugadores, selecciones y personalidades del mundo del fútbol.

En 10 episodios de media hora, Destino Rusia 2018, recoge testimonios de futbolistas y selecciones de 12 países en esta fase de preparación para el torneo para revelar las historias que se esconden detrás de los grandes titulares del fútbol mundial: historias de convivencia, de éxito deportivo y social, pero también de superación personal y colectiva, integración, y realidades sociales alrededor del deporte más popular en todo el mundo.

