El monólogo de Xosé Touriño ('Fariña') sobre los gallegos: "Froilán será el que acabe con la corona real" 14/03/2018

El actor de la serie de Antena 3 provocó las risas en 'El club de la comedia'

Aunque los gallegos ya conocían a Xosé Touriño por el espacio de humor Land Rober, se ha dado a conocer al público nacional por interpretar a Paquito Charlín, hijo del narcotraficante Manuel Charlín.

El actor de la serie de Antena 3, que este miércoles emite su tercer capítulo, ha visitado Zapeando, donde ha recordado su paso por El Club de la comedia hace unos años.

Allí bromeó por los problemas que tiene la gente al llamare: "Me llamó Xosé. Llegué aquí por la mañana, todos maravillosos, pero nadie me llama Xosé, todos 'Choché', hasta sexo. Xosé es como shakira, pero en gordo".

Después bromeó sobre ser 'galleguiño': "No se me notas mucho pero soy gallego, sí. Entonces, me dicen '¿qué, galleguiño, eh?' Joder, si peso 100 kilos, ¿qué galleguiño? ¡Gallego!". Y continuó con el narcotráfico: "El regidor cuando llegué me dijo que si traía material, sin darme los buenos días ni nada. Como si todos los gallegos fueran narcotraficantes...Hay gente que es mariscadora".

Sin embargo, lo que provocó más risas fue los chistes sobre Froilán: "Lo mejor que hicieron los duques de Lugo fue el hijo. Estamos orgullosos de Froilán como heredero de la corona de Lugo ¡será el que acabe con la corona real!".

