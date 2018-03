Ana Fernández denuncia ser víctima de la brecha salarial y provoca una polémica con el creador de 'Las chicas del cable' Ecoteuve.es 13/03/2018 - 11:03 1 Comentario

Ramón Campos desmiente a la actriz: "Ella cobra más que algunos hombres en su puesto"

La intérprete matizó después que su queja no era por la serie de Netflix

Además, lamentó que el sueldo fluctuase por los cachés "que no están regulados"

La actriz Ana Fernández, una de las protagonistas de Las chicas del cable, denunció el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que es una de las afectadas por la brecha salarial.

"Me siento afortunada de poder interpretar un personaje fuerte, imperfecto y luchador con una trama propia... ojalá mi remuneración lo reflejara", aseguró en un mensaje que enseguida corrió como la pólvora a través de Internet.

Ramón Campos, máximo responsables de Bambú (productora de Las chicas del cable), se dio por aludido ante esta crítica y no dudó en responder públicamente desmintiendo que los actores cobraran más que las actrices de su ficción.

"Se le ha olvidado decir que ella también cobra más que algunos hombres en su mismo puesto... Es decir, no tiene nada que ver con el sexo, y menos en Bambú", empezó diciendo Campos. "Los salarios más altos de la serie son de mujeres... y en todas nuestras series las mujeres cobran exactamente lo mismo que los hombres... Ahora bien, no hace falta explicar que hay actores y actrices que cobran más que otros, independientemente del sexo", siguió explicando para sentenciar con una revelación.

"Ana, querida, de los ocho intérpretes que más cobran en Las chicas del cable siete, 7, son mujeres y uno, 1, es un hombre... No entiendo quién te ha dado esa información falsa pero creo que te estás equivocando", respondió el productor que provocó que la actriz saliera a matizar sus palabras.

La respuesta de Ana Fernández

Ana Fernández ha publicado una extensa carta abierta en la que explica que su mensaje era una crítica general contra la industria y no contra la ficción en la que actualmente trabaja. "Empiezo este día con la sensación de que ha habido gente que no ha entendido mi mensaje del otro día. Lo voy a escribir con más palabras para que nadie se sienta ultrajado", empezó diciendo en una clara referencia a Ramón Campos. "Hablé por mi trayectoria desde los 17 años, no por un proyecto en concreto. Si estuviera en cualquier serie o peli, o incluso en mi casa pintando, lo habría dicho", siguió diciendo.

Para Ramón Campos estaba claro que el comentario primero que la actriz había escrito en Instagram iba dirigido a Las chicas del cable y recordó su texto: Lo siento pero creo que estás equivocada: "Cierto es que me siento afortunada de poder interpretar un personaje fuerte, imperfecto y luchador con una trama propia...ojalá mi remuneración lo reflejara ( el 20% del salario de un hombre en mí mismo puesto)".

Fernández profundiza en el tema y además de la brecha salarial por el género, lanza una crítica contra los cachés. "Existe la diferencia salarial pero además tenemos que lidiar con los llamados cachés (...) cuyas subidas y bajadas no están reguladas por años de trabajo, cantidad de cursos de interpretación o número mínimo de películas, series o teatro", critica la actriz, que asegura no tener miedo "de ser valiente y coherente".

"Creo que respetar, defender mi trabajo y todo lo que engloba a esta profesión no es algo malo y no se debe digerir como tal", reflexiona.

Más tarde, Ramón Campos colgó otro mensaje: "Hay gente que cuando se equivoca pide perdón, otros prefieren negar la evidencia".

