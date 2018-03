La pregunta de María que dejó en shock a Mercedes en 'Cuéntame': "¿Solo les merece la pena a ellos?" Ecoteuve.es 9/03/2018 - 12:05 0 Comentarios

Aplaudida escena entre madre e hija sobre el papel de la mujer en el sexo

La pequeña le dio una lección por Bruno: "Me enseñaste a querer así mamá"

María se hizo grande este jueves en Cuéntame. El personaje que interpreta Paula Gallego dio una lección a su madre en la serie (Ana Duato) en el capítulo emitido en el Día Internacional de la Mujer, una fecha que pasará a la historia por la primera huelga feminista en nuestro país. ¡OJO, SPOILERS!

La noticia de que el hermano de Bruno (Óscar Casas) ha contraído el SIDA alarma a todos los padres del colegio lo que les lleva a pedir a la dirección su expulsión inmediata. Además, sus amigos le dejan de lado excepto María.

Mercedes no puede evitar su preocupación debido a la falta de información que existía en los ochenta sobre la enfermedad, pero María le da una lección brutal: "Cuando papá tuvo el infarto tu estuviste a su lado, cuando tu tuviste el cáncer papá estuvo a tu lado. Me enseñaste a querer así mamá. Y yo le quiero".

Más tarde, cuando Mercedes le cuenta a María que Bruno se queda finalmente en el colegio, madre e hija protagonizan la siguiente conversación en la cama: "A mí me parece muy bien que ayudes a tu amigo...amigo o lo que sea, pero eres muy joven y no tienes que tener prisa".

"¿Me estás hablando de sexo? Yo ya estoy muy informada. No hace falta". "¿Qué quieres decir? Que tú ya...". "No, Inés ya me ha contado cosas y en el instituto nos dan charlas". "¡Ah! Si yo lo único que te quiero decir es que cuando das el paso tienes que estar muy convencida, pero muy convencida". "No te preocupes, yo voy a estar preparada".

Sin embargo, María le hace una pregunta que deja a Mercedes sin saber responder: "¿Merece la pena? ¿solo les merece la pena a ellos o también a nosotras?". "Ya...entiendo que no quieras hablar de esto, no pasa nada. Te quiero", sentenció ella. Ambas escenas fueron aplaudidas en redes sociales con comentarios como los siguientes.

¿Hemos visto la mejor intervención de María en lo que va de serie? Yo diría que sí. #CuéntameMujer — Cristian López (@Cr23Lopez) 8 de marzo de 2018

Vaya baño de realidad de María a Milano. Qué pedazo de escena #CuentameMujer — Rulo (@Sr__Nieto) 8 de marzo de 2018

María se está superando esta temporada ???????????????? #CuéntameMujer — elena ???? (@Elenaa_Jurado) 8 de marzo de 2018

Me ahogo, María ha dejado sin palabras a Mercedes con esa pregunta #CuentameMujer — Luma 60,7- ???? (@lumma91) 8 de marzo de 2018

Las niñas a la edad de Maria y en esa época no pensaban en sexo...eran más inocentes que ahora #CuéntameMujer — Glotelo ? (@glotelo) 8 de marzo de 2018

Que María esté informada y sea tan consciente de temas como las drogas, el sexo y enfermedades como el Sida a su edad en los 80 es estupendo. Hoy ha dado una lección a todos!! #CuentameMujer — Stardust ! (@MStardust_99) 8 de marzo de 2018

Maria iguala la bondad de su madre.

'Mamá tú me enseñaste a querer así' ????



Maria y Bruno?#CuentameMujer — Nuria???????? (@Nuria_Garcia24) 8 de marzo de 2018

Merche cuando tú vas, María ya está de vuelta #CuentameMujer — Fran Castaño (@franasturias) 8 de marzo de 2018

Que bonito lo que acaba de decirle María a Merche, se me ha caído varias lágrimas de emoción #CuentameMujer — Maria Espinosa (@Maria_2456) 8 de marzo de 2018

María sigue impresionándonos a todos, y en primer lugar a Mercedes con su madurez. Gran conversación la que han tenido hoy las dos en la cama, aunque las veo cada vez más distanciadas porque de alguna forma, a Mercedes se le escapa cómo tratarla #CuentameMujer — Stardust ! (@MStardust_99) 8 de marzo de 2018

Escenón entre María y su Madre. #CuentameMujer — Antonio ESC (@antonio_gr96) 8 de marzo de 2018

Cuando se ha hecho Maria tan mayor???? "Tú me has enseñado a querer así" #CuéntameMujer — Miss Pan-Dora (@cosasquesuenan2) 8 de marzo de 2018

