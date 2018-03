'Black Mirror' renueva por una quinta temporada en Netflix: "Volvemos enseguida"

Black Mirror tendrá nueva temporada en Netflix. La renovación de la serie de Charlie Brooker ha llegado a través de un vídeo en el que se hacía referencia a sus capítulos más emblemáticos y que termina con un mensaje de un capítulo de la segunda temporada, Be Righh Back, o lo que es lo mismo, Ahora mismo vuelvo.

La noticia ha sido confirmadas en las redes sociales de la plataforma. Aun así, aun se desconoce cuántos capítulos tendrá la nueva entrega -cabe recordar que las anteriores tuvieron seis episodios cada una- ni fecha de estreno.

Por su parte, la cuarta tanda llegó el pasado 29 de diciembre a la plataforma. Black Mirror es una serie antológica que se adentra en la inquietud colectiva del mundo moderno, con episodios únicos llenos de suspense que exploran la paranoia del panorama tecnológico actual.

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7