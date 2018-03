'Cuéntame' trata la transexualidad por primera vez: "Nací hombre pero ahora soy mujer" Ecoteuve.es 2/03/2018 - 10:56 0 Comentarios

España legalizó el cambio de sexo en 1987, año en el que se encuentra 'Cuéntame'

Cuéntame volvió a demostrar este jueves por qué es una referencia en la televisión pública. La serie de Imanol Arias y Ana Duato abordó la transexualidad por primera vez. Fue en 1987, año en el que se encuentran los Alcántara, cuando se legalizó el cambio de sexo. Sin embargo, la nueva legislación solo permitía el cambio en los documentos de identidad solo si se había sometido a una operación.

¡ATENCIÓN SPOILERS!

Por este motivo, Angie (Julia Piera) tiene que desvelar su gran secreto a Nieves (Rosario Pardo) ante una posible inspección. Así, la nueva vecina de San Genaro confiesa que antes era Ángel Lozano Carrasco causando la imcompresión de su jefa en la peluquería: "¿Quién es, tu gemelo?, ¿ha habido un error?". "Sí, lo hubo. Nací hombre, pero ahora soy mujer", respondió ella.

Ante la presión de sus vecinos, Angy es obligada a revelar su transexualidad a Abraham (Miguel Canalejo), con quien estaba empezando una tierna relación. Antes de irse a la verbena de San Isidro le dice que tiene que hablar con él: "No es malo, ni bueno, es distinto. Como nosotros".

"Soy casi una mujer. Me falta el casi. Nací hombre. Estoy ahorrando para operarme. Siempre me he sentido una mujer pero a veces la naturaleza se equivoca y venimos al mundo en un cuerpo que no nos corresponde", dijo llena de valor a un Abraham, que aunque intentó digerir la información, acabó estallando: "Yo no soy mari..., yo no soy!".

