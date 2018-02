Miquel Fernández es Baltasar Garzón en 'Fariña': "Es sospechoso que censuren el libro ahora" Adrián Ruiz 8:48 - 28/02/2018 1 Comentario

Miquel Fernández vive una de sus semanas más importantes desde que aterrizó en Antena 3. Su papel en la serie Mar de plástico le dio a conocer al gran público y su visita a Tu cara me suena, en la que realizó una espectacular imitación de George Michael, le dio el billete como concursante de la sexta edición del talent presentado por Manel Fuentes.

Ahora, Fernández llega a la gran final del programa posicionado como favorito para llevarse la victoria y (pre)estrena este miércoles Fariña, la serie sobre el narcotráfico gallego basada en el libro recientemente secuestrado. "Es sospechoso que censuren el libro ahora", dice a ECOTEUVE.ES el actor, que da vida al juez Baltasar Garzón en la ficción.

De cara al desenlace de TCMS, Miquel Fernández prefiere liberarse de cualquier presión y cree que cualquiera de los seis concursantes puede llevarse la victoria: "En la final, todos los marcadores se ponen a cero", declara el intérprete, que desvela el mensaje que le envió Salvador Sobral al ver su maravillosa imitación. "Me dedicó unas palabras súper bonitas. Estaba totalmente agradecido y emocionado", desvela.

¿Se ve ganador de Tu cara me suena?

Uf... En la final, todos los marcadores se ponen a cero. Creo que de los seis finalistas, puede ganar cualquiera. A mí me encantaría ganar, ya que estoy ahí, no te voy a engañar. Pero esto lo decide el público y el público es soberano. Ya veremos.

¿Cómo se ha sentido al ser tan apoyado tantas veces por el público?

Maravilloso. Me encanta que el público me vote y piense que haga las cosas bien. Ese reconocimiento siempre a uno le gusta mucho. Es gratificante para un artista.

¿Y cuando uno pierde o queda peor posicionado en una gala?

Yo considero que en este concurso hay una competición, pero es una competición sana. Al final, ganes una gala o la pierdas, todos ganamos. El programa ensalza también al concursante y eso es súper bueno para nosotros. A nivel profesional y a nivel mediático.

¿Qué actuación considera que se le ha resistido?

Manolo García, sin lugar a dudas. En los ensayos me había salido mejor. No es mi fuerte, pero había estado mucho mejor y llegué a la gala y me puse muy nervioso. No salió como hubiese querido, pero bueno.

¿Ha tenido reacción por parte de alguno de los artistas a los que ha imitado?

Pues de Salvador Sobral, me dedicó unas palabras súper bonitas. Estaba totalmente agradecido y emocionado y yo se lo devolví. No sé si venían de él directamente o a través de la gente que le lleva su Twitter, porque él en ese momento no estaba muy bien. Pero fue muy chulo.

Tinet dice siempre que cuesta mucho convencer a los actores y a sus representantes para que concursen en TCMS. ¿Por qué cree que ocurre?

Tu cara me suena es un programa que ya está visto como algo positivo para todo el mundo. Sean cantantes, actores, presentadores... Creo que al principio siempre hay dudas porque no conoces el medio. En mi caso, yo no lo conocía. Lo que más miedo me daba era en cómo me iba a enfrentar, como Miquel, a lo que venía después de cantar. Para la imitación confiaba mucho en mis posibilidades, pero no sabía cómo iba a reaccionar en el programa.

Yo no soy un tipo muy rápido, muy despierto. Hay gente, como David Amor, la Terremoto o Raúl Pérez, que están más acostumbrados a esto. Y luego también están los prejuicios absurdos, porque cuando entras en este programa, al cabo de dos galas te das cuenta de que está todo muy bien hecho. El contexto está muy claro y toda la gente te cubre tan bien, que enseguida entras de lleno al programa. Yo cuando en la segunda gala me vi en el suelo haciendo la croqueta dije: Ya está, ya estoy aquí.

¿Qué porcentaje diría que es trabajo y qué porcentaje diversión?

Este es un trabajo muy divertido. Es un trabajo, porque requiere estar ensayando toda la semana para prepararte el personaje y además hay gente que lo combina con otros trabajos. Pero si tú te dejas llevar, y te lo pasas bien en la gala, es un trabajo muy divertido y muy agradecido.

Muy pocos conocían su faceta como cantante. ¿Va a continuar explotándola profesionalmente?

Como todo, lo dirá el público y lo dirá la gente que consume y compra discos. Pero a mí sí que me gustaría. La semana que viene presentaré un single y estoy muy contento. Es un experimento y no tengo ninguna expectativa. Es un estilo pop rock, muy brittish. Me gustaría que ya cuando se haga oficial desarrollarlo un poquito más.

¿Cuál cree que ha podido ser su punto débil en el concurso?

Yo considero que hay muchas veces en las que no he imitado. Creo que imitar, imitar... el mejor que lo ha hecho ha sido Raúl Pérez sin ninguna duda. Yo hay veces que sí y otras que no tanto. La imitación no se me da quizá del todo bien, pero es que hay muchas galas y al final son muchos personajes.

¿Con qué imitación disfrutó más?

Hay varias. Con Salvador Sobral, con Bowie, con Bono, con Elvis Presley... Cuando vino Ruth Lorenzo también me lo pasé muy bien. Una que me encantó fue la de Steven Tyler, que además es un estilo de música que me gusta mucho. De las 19 que llevo, casi casi las 19.

¿A qué famoso le gustaría ver en TCMS7?

Habría muchos, la verdad. Carlos Latre hizo una imitación brutal de Celia Cruz. Sería un muy buen candidato. Es un gran cantante y además imitó genial. Estuvo genial.

¿A qué compañeros se lleva como amigos?

Me llevo la amistad de todos, me llevo muy bien con todos. Me llevo la experiencia de haber pasado por el programa y de haber pasado por una televisión de este nivel que da tablas para futuros proyectos que puedan salir. Pero me he llevado muy bien con Raúl Pérez, con la Terremoto, aunque hay otros a los que también conocía. Afortunadamente, nos llevamos bien todos, si no, hubiera sido esto un pifostio.

Fue 'el villano' de Mar de plástico y hay veces que la gente confunde el personaje con el actor. ¿Cree que el público le ha redescubierto como persona?

Creo que gracias a Mar de plástico estoy aquí. Si se llama Tu cara me suena es porque de alguna manera tienes que ser un poco mediático. Creo que es muy interesante que la gente vea las capacidades de cada uno. Yo he tenido también la de cantar y la de lanzarme a la piscina con cualquier personaje, ya sea el capullo de Mar de plástico o las que estoy preparando ya.

Ahora se estrena Fariña, en la que hago del juez Baltazar Garzón, que es algo totalmente diferente a lo que había hecho antes. Me gusta que la gente sea capaz de ver la capacidad que tienen los actores o los concursantes para hacer muchas cosas. Tendemos a encasillar y creo que si tienes capacidad de hacer cosas, está bien que lo hagas y que la gente lo vea.

¿Qué opina del secuestro del libro?

Esto son cosas que nunca entenderé. No sé por qué hay este tipo de polémicas. No sé por qué censuran un libro que hacía mucho tiempo que había salido y del que se ha hecho una serie. No deja de ser sospechoso, pero ahí lo dejo. No me quiero meter en eso. Yo en política, cero.

¿Considera que la libertad de expresión en España está corriendo peligro?

Está claro que las redes y las situaciones y la realidad hablan por sí solas. Obviamente, claro.

¿Cree que acierta Antena 3 estrenando ahora la ficción?

No tengo ni idea, de verdad, y no me gusta meterme en esos jardines.

