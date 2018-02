'Cuéntame', según Oristrell: del "error" en el despido de Echanove a la "caída a los infiernos" de Carlitos Marco Almodóvar 9:31 - 22/02/2018 1 Comentario

El cerebro de la serie de TVE habla para ECOTEUVE.ES sobre lo que queda de temporada

"Herminia tendrá una historia preciosa relacionada con el pasado y que ella oculta"

AVE Alicante-Madrid. Joaquín Oristrell acaba de presentar Fugitiva a la prensa en Benidorm, pero cualquier lugar es bueno para continuar con la escritura de los guiones de los últimos capítulos de esta temporada de Cuéntame. También un tren. "¡No sé ni en que serie estoy!", dice. ECOTEUVE.ES habla con el coordinador de guiones de la serie de TVE y nos da las claves de esta temporada: la polémica salida de Echanove, el relevo generacional, la "caída a los infiernos" de Carlos...

El relevo generacional en la serie es ya una realidad. Los hijos y sus parejas han cobrado mayor protagonismo en los episodios y esta es la explicación: "Cuando nos envían los informes de audiencias, que están siendo muy buenas, resulta que el grupo de edad más seguidor de la serie tiene entre 19 y 24 años".

El objetivo de captar a los espectadores más jóvenes se está cumpliendo con las tramas de María (Paula Gallego) y Bruno (Óscar Casas), pero, sin duda, los culpables son Carlos (Ricardo Gómez) y Karina (Elena Rivera). Precisamente, el 'heredero', obsesionado ahora con el dinero, "tendrá un descenso a los infiernos", según avanza Oristrell, que avisa: "Algunos fans se enfadarán con él".

Sobre Echanove: "El error fue nuestro"

La decisión de "abrir la serie a la gente joven" afectó de lleno a Miguel Alcántara, el personaje que interpretaba Juan Echanove y que murió de un infarto en el penúltimo capítulo de la tanda 18. El actor mostró su enfado en los medios: "Yo no me he ido, a mí me echan. Las formas son fundamentales y, yo de lo que más me quejo es de eso, porque si se pierden, la convivencia se vuelve una mierda".

"No fue decisión solo mía, pero sí del equipo de guion. Hubo un momento que se decidió abrir la serie a la gente joven y de tener más historias con los hijos sin perder a Mercedes y a Antonio. Lógicamente, Juan al igual que Ana Arias, son personas pegadas a la familia y nos parecía que él llevaba mucho tiempo detrás de una barra de un bar haciendo escenas no demasiado importantes para un actor muy bueno. Sientes que está desaprovechado", explica Oristrell.

Un año después, el cabreo de Echanove no solo ha disminuido, sino que ahora, ni siquiera "se acuerda" de la ficción donde ha estado doce años. "Creo que no supimos transmitir o comunicar bien esa idea. Tuvimos un error nuestro, no suyo. Es absolutamente lícito que se enfade porque estaba a gusto", admite el guionista aunque insiste en que "en una serie, los personajes entran y salen para mantener la tensión y que el público no se aburra".

De Casablanc a la historia de Herminia

Los próximos episodios de Cuéntame resolverán el misterio que guarda el personaje de Pedro Casablanc en relación con Karina: ¿será su padre? ¿qué relación guarda con él? "Estará en algunos capítulos, pero en uno de ellos, tendrá un papel fundamental".

Quien se lleva todos los aplausos y el cariño es la gran María Galiana, quien lo borda como Herminia, "la abuela de España". Este año, la hemos visto abandonar el modelo tradicional e insistir a su hija que ponga a su sitio a su marido. El guionista desvela que "tendrá una historia preciosa relacionada con el pasado y que ella oculta".

Por último, planteamos a Oristrell la eterna incógnita de Cuéntame: ¿cuándo acabara? Siempre se ha rumoreado que los JJOO de Barcelona sería un gran colofón a la serie, pero la respuesta es mucho más sencilla: "Mientras que los actores estén contentos con sus papeles y el público nos siga, es muy difícil renunciar a ello cuando tienes un éxito así".

PUBLICIDAD