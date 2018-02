Antena 3 presenta a los personajes de 'Presunto Culpable', su nueva serie con Miguel Ángel Muñoz Ecoteuve.es 18:10 - 15/02/2018 0 Comentarios

La cadena graba los episodios de este thriller en varias localizaciones del País Vasco

Presunto Culpable es un thriller que gira en torno a un crimen sin resolver, donde todo es cuestionado y en el que la inocencia o no del protagonista constituirá la trama principal.

La ficción, que hace de su entorno un protagonista más, rueda en extraordinarios escenarios naturales ubicados en el País Vasco, como Bilbao, San Juan de Gaztelugatxe, La Reserva de Urdaibai, Mundaka, Bermeo o la Ría de Gernika.

Además, Presunto culpable ha viajado hasta París para grabar algunas escenas de la serie. La ficción de Atresmedia también rueda en diferentes localizaciones de la comunidad de Madrid.

Ambientada en un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco, la serie cuenta la historia de Jon Arístegui, un investigador que vive en París y que, tras un terrible suceso, se verá obligado a volver al pueblo en el que nació y que abandonó seis años atrás.

Allí tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y a un misterio que nunca llegó a resolverse: la desaparición de su novia, Anne.

Quién es quién en 'Presunto culpable'

Jon es Miguel Ángel Muñoz

Jon Arístegui tiene treinta años. Es atractivo e inteligente y trabaja como investigador en uno de los laboratorios más prestigiosos de Europa. Hace unos años se vio forzado a abandonar su hogar en una localidad de la costa vizcaína ya que todos le consideraban culpable de la desaparición de su novia de aquel entonces, Anne Otxoa.

La relación entre Anne y él siempre estuvo marcada por el odio entre sus familias, pero decidieron seguir adelante y juntos fundaron unos prometedores laboratorios. Tras la muerte de su padre, Jon regresa al pueblo dispuesto a enfrentarse a los fantasmas del pasado y descubrir qué ocurrió realmente con Anne.

Anne es Alejandra Onieva

Pareja de Jon y su socia en los laboratorios. Desapareció hace seis años sin dejar rastro. A pesar de ser una persona querida por sus familiares y amigos, Anne tenía un carácter difícil y complejo, lo que la convertía en un misterio para todos. Bióloga de inmenso talento, su relación con Jon no pasaba por el mejor momento, lo que situó a su pareja como el principal sospechoso de su desaparición. Anne será el hilo conductor de la trama y el espectador irá descubriendo, a través de flashbacks, que su relación con los Arístegui y con su propia familia no era tan idílica como podría parecer.

Begoña es Susi Sánchez

Begoña es la matriarca de la familia Arístegui. Es una mujer elegante que siempre ha estado a la altura de lo que reclamaba su estatus social, como esposa de un gran empresario de la zona. Su carácter férreo le ha permitido llevar por el camino recto a sus cuatro hijos y apoyar a Salvador en los negocios familiares.

Begoña fue una de las personas que más se opuso a la relación entre Jon y Anne, ya que para ella la rivalidad entre ambas familias es algo insalvable. La desaparición de Anne puso a Begoña en una encrucijada. Ella no le deseaba nada malo, pero el hecho de que Anne se alejase de la familia Arístegui era lo mejor para todos ellos.

Iñaki es Carlos Serrano

Iñaki es el primogénito de la familia Arístegui, un hombre ambicioso y sin escrúpulos que siempre vela por su propio interés. Iñaki trabaja en la dirección de los astilleros e intenta por todos los medios esquivar la crisis que siempre les acecha. Está casado con Natalia (Maialen Vega), hija de un gran empresario, y juntos acaban de tener un bebé.

Sin embargo, Iñaki esconde un secreto capaz de dinamitar la aparente paz familiar. Para él, la llegada de su hermano puede traer problemas y será uno de los primeros en oponerse a su regreso. Y no se equivoca, ya que pondrá patas arriba su vida.

Ainhoa es Itziar Atienza

Ainhoa es la hermana de Jon y alcaldesa del pueblo. Es una mujer fuerte que se ha abierto camino sola hasta conseguir la alcaldía y está dispuesta a lo que haga falta por mantenerse en el puesto. Está casada con Peter (Mark Schardan), quien siempre se ha mantenido alejado de la carrera política de su mujer y tienen dos niños: Isabel y Miguel (Daniela Rubio y Jorge Andreu). Ainhoa sabe que el regreso de Jon pone en peligro su puesto de alcaldesa, ¿quién confiaría su voto a la hermana de un presunto asesisno? Por eso presiona, junto con Iñaki, para que Jon vuelva a Francia ya que resulta mucho más molesto para ellos de lo que podían prever.

Javier es Eduardo Rosa

Javier es el pequeño de la familia Arístegui. Nunca ha querido entrar en los negocios familiares y actualmente es profesor de surf en una pequeña escuela en la playa. A muchos en el pueblo les llama la atención que un joven moreno y atlético, curtido por las olas del Cantábrico, siga soltero, pero no parece ser algo que a él le preocupe.

Mientras Jon estuvo en Francia fue el único miembro de su familia con el que mantuvo contacto y quien le avisó de la muerte de Salvador. Javier será de los pocos que reciba con los brazos abiertos a su hermano y no duda en dar la cara por él mientras el resto del pueblo le odia. Podría parecer que Javier quiere de forma incondicional a Jon, pero esa cercanía entre hermanos puede tener otro origen, que Javier hace bien en ocultar.

Salvador es Pablo Scola

Salvador es el patriarca de los Arístegui, un hombre empático y dinámico que siempre ha mantenido a flote sus empresas gracias a su carisma y buen hacer. Fue uno de los principales impulsores de los laboratorios de Jon y Anne en su génesis y siempre ha abogado por la cercanía entre su familia y los Otxoa. Tras la desaparición de Anne fue de las pocas personas que jamás dudó de Jon y luchó toda su vida para demostrar la inocencia de su hijo. Pero la revelación de un secreto del pasado le hundirá y le llevará a una situación límite.

Aitor es Tomás del Estal

Aitor es el hermano de Salvador, un hombre paciente que siempre media en las discusiones de la familia Arístegui. Tras la muerte de su hermano será el principal apoyo para Begoña tanto en la dirección de los astilleros como para mantener a su familia unida. Aitor necesita una muleta para caminar ya que padece una marcada cojera cuyo origen es un secreto más de los muchos que separan a los Arístegui y a los Otxoa.

Aitor es uno de los pocos habitantes del pueblo que no rechaza a Jon cuando regresa al pueblo, pero eso no quiere decir que esté seguro de su inocencia ya que sabe que su sobrino tenía motivos más que suficientes para hacer desaparecer a Anne.

Amaia es Elvira Mínguez

La matriarca de los Otxoa es una madre coraje que no dudará en sacar las garras para defender a los suyos y mantener a su familia unida. De carácter fuerte y algo radical, Amaia es una mujer orgullosa que no se achanta fácilmente. Odia a los Arístegui a pesar de que trabaja para ellos en los astilleros del pueblo. Además, posee una fuerte enemistad con Begoña, a quien no duda en recordar que Jon es el asesino de su hija Anne. A pesar de su carácter, Amaia es muy querida entre los suyos. Quizás por eso los Arístegui evitan tomar medidas contra ella.

Julen es Josean Bengoetxea

Patriarca de los Otxoa, Julen es un pescador que ha dedicado su vida al mar, labor que sigue desempeñando con la ayuda de su hijo Eneko. De carácter afable y comprensivo, Julen sirve de contrapunto a su mujer Amaia e intenta superar los trágicos acontecimientos por los que ha pasado su familia con una actitud conciliadora. Pero sus problemas con la bebida quizás reflejen que, a pesar de sus buenas intenciones, el pasado todavía sigue haciendo mella en él

Eneko es Kiko Rossi

Hijo de Amaia y Julen, Eneko es un chico algo tímido y retraído que trabaja como pescador junto a su padre. Siempre ha mostrado una actitud pasiva ante la vida y pasa los días atrapado entre la rutina diaria. A pesar de no mostrar nunca sus sentimientos, un extraño rencor sale a flote cuando habla de su hermana Anne. ¿Habrá tenido él algo que ver con su desaparición?

Maite es Carol Rovira

Hija de Julen y Amaia, mantenía una relación muy cercana con su hermana Anne. Cariñosa, amable y atenta, Maite ha sido una gran amiga de Jon desde siempre. Aunque a la vuelta de este se muestre algo distante, será la única de los Otxoa que confíe en su inocencia y acabará por ser uno de sus pocos apoyos.

Joseba es Iñaki Font

Primogénito de los Otxoa, fue un pelotari conocido y prometedor, pero su carrera se truncó cuando la lucha armada entró en su vida y fue encarcelado. De carácter egoísta y orgulloso, Joseba es una persona radical y en ocasiones violento. Mira con nostalgia hacia el pasado y se siente un incomprendido al ver que los suyos no reconocen todo lo que, a su juicio, ha hecho por ellos. No soporta a los Arístegui y mucho menos a Jon, a quien cree culpable de la desaparición de su hermana.

Otros vecinos

Susana es Teresa Hurtado

Susana, a pesar de no ser vasca, lleva años trabajando como ertzaina en el pueblo. Es una mujer reservada a la que le cuesta mucho hablar de su vida personal. Es amiga de Jon y una de las pocas personas que le reciben con los brazos abiertos cuando regresa de Francia para el entierro de su padre. Lo que no se espera Susana es que la vuelta de su amigo vaya a traerle tantos problemas, porque la presencia de Jon resucitará los viejos fantasmas que rodean la desaparición de Anne.

Elena es Irene Montalá

Elena es una mujer atractiva, de unos treinta años, que llega poco después del regreso de Jon para trabajar como psicóloga infantil. De forma casi automática conecta con él al sentirse los dos extranjeros en medio de las costumbres arraigadas y de las viejas rencillas de los vecinos. Pero es inevitable que descubra la sombra de sospecha que se cierne sobre Jon y que continuamente se debata entre la atracción que siente por él y la prudencia que le recomienda todo el mundo tener.

Guillermo es Asier Iturriaga

Mano derecha de Jon en los laboratorios. Trabaja codo con codo junto a él para intentar reflotarlos.

Bernardo es Íñigo Aranburu

Periodista de la zona que se encargó de cubrir la desaparición de Anne hace seis años. La vuelta de Jon ayudará a reactivar su investigación y no pondrá las cosas fáciles ni a él ni a su familia.

Laia es Marta Castellote

Novia de Joseba. De ideas afines a su pareja, regenta una taberna donde ni la ertzaintza ni los Arístegui son bien recibidos.

Pedro es Jon Mendía

Ertzaina compañero de Susana que se sentirá atraído por ella y le ayudará a investigar el caso de la desaparición de Anne.

Padre Leandro es Patxi Santamaría

Sacerdote del pueblo. Su carácter sereno y reflexivo ayuda a poner paz y orden en la vida de sus fieles.

Nerea es Naiara Carmona

Exnovia de Eneko. Tras un encuentro casual con Jon, le contará algo sobre la noche de la desaparición de Anne que podría cambiar las cosas.

PUBLICIDAD