Ashton Kutcher y otras estrellas de Netflix confiesan cómo fue su primera vez... dándose un 'atracón' de series

'Narcos', 'Stranger Things' o 'Las chicas del cable', son las preferidas de los españoles

La mayoría de las personas espera hasta la tercera cita, pero lo cierto es que no se necesitan más de dos semanas (12 días para ser más exactos), para que la gran mayoría de usuarios de Netflix se decidan a dar el paso... ¡de hacer su primer maratón!

Este San Valentín, Netflix quiere ayudar a sus seguidores a recordar cómo fue su primera vez. El 90% de los usuarios ya ha hecho un maratón y, seguramente, puedan decir con quién fue (probablemente con Walter White), dónde (en el coche si te pareces a Jonathan Groff de Mindhunter) y cuánto duró (unos 3 días en la mayoría de los casos).

Las series más populares

Son los "malotes" (independientemente de que sean chicos o chicas), los que más cautivan a nivel global. Breaking Bad es la serie con la que más maratonianos se han estrenado pero Orange is the New Black, House of Cards y Prison Break no se quedan muy lejos.

En España, las primeras posiciones son para Narcos, Stranger Things, Las chicas del cable y Por trece razones, aunque también aparecen en el ránking otras series como, Breaking Bad, The Walking Dead o Vikingos.

¿Recuerdas cómo fue tu primera vez? Algunos actores como Ashton Kutcher de The Ranch, Jonathan Groff de Mindhunter o Dascha Polanco de Orange is the New Black, cuentan cómo fue la suya en este vídeo.

Top 10 - Series más 'maratoneadas'

