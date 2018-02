Monumental 'zasca' de Lydia Bosch a Toñi Moreno: "Hacía tiempo que no me daban un corte así" Ecoteuve.es 12/02/2018 - 10:27 0 Comentarios

La actriz acudió al programa 'Viva la vida' para promocionar la serie 'La Verdad'

Una inocente entrevista para promocionar el estreno de La Verdad, la nueva serie de Telecinco, se convirtió en una carrera de obstáculos para Toñi Moreno. La presentadora se llevó un monumental corte de Lydia Bosch cuando intentaba preguntar sobre la ficción que llega este miércoles, 14 de febrero.

La presentadora quiso saber a qué personaje interpretaba. "Es una madre...", comenzó. "Pero, ¿cómo es interiormente? ¿Es feliz?", se interesó Moreno.

"Mira, ¿sabes qué me pasa? Que yo odio contar las cosas de la serie. Me enfada mucho", contestó Bosch. "Oye me acabas de dar un corte... ¡Zasca! Hacía tiempo que nadie me daba un corte como el que me acaba de dar", continuó la presentadora de Viva la vida.

Lydia se levantó y abrazó a la presentadora entre risas. Luego, se explicó: "Cuando hay que hacer promoción, yo soy muy mala porque o lo cuento o no lo cuento. Y hay tramas y personajes de los que no puedo contar mucho".

