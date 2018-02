Antonio comienza su curso de inglés en Londres, ajeno al incidente de María en 'Cuéntame' Ecoteuve.es 12:55 - 8/02/2018 0 Comentarios

Inés sigue sin saber nada de Marcos, en el nuevo capítulo que emite La 1 este jueves

Antonio comienza su curso de inglés ajeno a los problemas de María, que es recibida casi como una heroína en el instituto, para preocupación de Mercedes. Cuéntame cómo pasó ofrece esta semana el capítulo The days of the week, una entrega en la que los espectadores también asistirán a la preocupación de Inés por Marcos y a la nueva vida de Carlos y Karina en Sagrillas.

En el capítulo 332, The days of the week, Antonio empieza su curso de inglés en Londres, totalmente ajeno a todo lo que está pasando en Madrid. María ya ha salido del hospital y, aunque está todavía convaleciente, quiere reincorporarse al instituto cuanto antes. La joven es recibida casi como una heroína, lo que preocupa a Mercedes, que cree que eso puede animarla a volver a meterse en problemas.

Inés sigue sin saber nada de Marcos, que no da señales de vida desde que viajó a Colombia. La situación la tiene bastante angustiada, ya que teme que le haya pasado algo. Por su parte, Toni ha iniciado una investigación con su amigo Samuel sobre la mafia en España, y aprovecha los contactos que tiene su amigo para intentar localizar a Marcos.

Mientras, Carlos se muda a Sagrillas con Karina, pero a ella le cuesta adaptarse a la vida en el pueblo. A esto se une que Luis y Maite están hartos de tener que ocuparse solos del hotel y de la bodega y los conflictos no se hacen esperar.

