El jefe de Netflix propone "suculentos negocios" a Paquita Salas y se interesa por Lidia San José

"Ya he pedido Larios y torreznos especialmente para ti", dice Reed Hastings en un vídeo

El productor ejecutivo de la plataforma protagoniza la nueva promo de la serie

Netflix continúa en plena promoción de Paquita Salas, serie original de Flooxer que se trasladará a la compañía americana en su segunda temporada. Durante las últimas semanas, hemos visto como el canal ha lanzado algunas promos en las que se veía a la protagonista de la ficción llegando a las oficinas de la empresa.

El personaje interpretado por Brays Efe llegaba a la sede central de Netflix en busca de "el boss", con el que quería cerrar acuerdos con el que colocar a 'sus actrices' en algunas de las series del canal. Sin embargo, la representante de P.S. Management no tenía éxito en sus intentos.

Pues bien, varios días después, Netflix ha lanzado un divertido vídeo a través de Twitter en el que se puede ver la respuesta a Paquita de Reed Hastings, director ejecutivo de la compañía: "Tú me conoces como 'el boss'. Siento no haber acudido a nuestra reunión en las oficinas de Netflix. Tuve un viaje de última hora, ya sabes como funcionan estas cosas. Pero estoy seguro de que nos podremos volver a ver y cerrar suculentos negocios", empieza diciendo el estadounidense.

"¿Sigues representando a Lidia San José? Estoy muy interesado en ella. Y ya estoy pidiendo Larios y torreznos especialmente para ti", concluye Hastings, que no tardo en recibir la réplica de la protagonista. "Ay boss, you can call me Paca... Pues nada, cieletes, parece que hay trato. Ya me siento como la mami de Netflix", escribió en el perfil oficial de la serie.

