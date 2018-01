Víctor Palmero ('LQSA') denuncia insultos por Instagram y lanza un órdago contra el acoso

Víctor Palmero denunció ante la policía unos insultos muy graves que recibió a través de su cuenta de Instagram. El actor, que da vida a Alba, el hijo transexual del Recio (Jordi Sánchez) en La que se avecina, lanzó un mensaje contra el bullying.

"Sigue existiendo gente así. Denunciad la cuenta. Creo que hay límites que no se deben tolerar", empezó diciendo Palmero en Instagram Stories antes de detallar los graves insultos que recibió por parte de un usuario: "Violador, maricón de mierda, asqueroso, ojalá te peguen, cabrón, travesti".

"No había recibido nunca un mensaje tan explícito y de una forma tan violenta como este", ha dicho después en un vídeos subido a Twitter. "No debemos dar importancia a esta gente, pero sí a las palabras y denunciar cosas como esta porque lamentablemente pasa en la vida real".

A continuación mandó un mensaje al descerebrado: "En lugar de preocuparse por los sentimientos de los demás, que se preocupe por los suyos. Que se quiera. Que crezca como persona porque creo que le falta mucho y porque creo que si sigue así va a tener una vida muy triste". "Si os metéis con compañeros de clase porque os parece divertido os invito a invertir toda esa energía en vosotros", añadió.

Horas después, el actor escribió un mensaje en Twitter con el objetivo de acabar con el acoso escolar: "Feliz por ver el apoyo que tengo. El mismo que me gustaría que dierais a vuestros compañeros en clase o donde veáis que alguien sufre cualquier tipo de acoso. No dejemos que ganen. Ganemos".

