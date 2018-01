Maisie Williams desvela la fecha de estreno de la última temporada de 'Juego de Tronos' Ecoteuve.es 29/01/2018 - 14:33 0 Comentarios

La actriz que da vida a Arya revela cuándo regresará la ficción de HBO

Desde que Juego de Tronos se despidiera de los espectadores el pasado mes de agosto con el final de su séptima temporada, muchos esperaban con ansias el anuncio de la fecha de estreno de la última tanda de episodios. Y si bien primero HBO anunció que este se produciría en 2019, una de las actrices de su reparto ha desvelado el mes en el que volverá la ficción.

Durante una entrevista a una revista británica llamada Metro, Maisie Williams dio el titular que todos estaban esperando: "Terminaremos de rodar en diciembre y el primer episodio se emitirá en abril", declaró la intérprete, que explicó que "llevará cuatro meses montar los capítulos".

"Hay mucho que hacer en la edición final. No queremos apresurarnos en absoluto esta temporada. Le debemos a nuestra audiencia y nuestros fans el hacerla con lo mejor de nuestras capacidades", argumentó Williams.

Por su parte, HBO se ha remitido a 2019 como único dato que pueden confirmar. "Hemos anunciado 2019", afirma uno de sus portavoces. "Por ahora no hay nada más específico", añaden. Sin embargo, no sería ninguna sorpresa que esta fuera la fecha de estreno de la octava y última temporada, puesto que abril ha sido el mes tradicional en el que cada tanda aterrizaba en HBO.

¿Cómo imagina Maisie Williams el final de Arya?

Arya habló además de cómo quiere que sea el final de su personaje en Juego de Tronos. "Siempre he dicho que quiero que encuentre la paz. Las cosas que le han ido pasando han sido muy amargas, retorcidas y agresivas. Me encantaría que Arya volviera a encontrar su propia identidad y dejara de lado el enfado y la venganza que la han acompañado en su viaje. Me encantaría que sea feliz", confesó.

PUBLICIDAD