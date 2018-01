El aplaudido discurso de Javier Calvo en los Feroz en apoyo a los niños gays Ecoteuve.es 23/01/2018 - 12:40 0 Comentarios

El cineasta se llevó una gran ovación en su alegato al recoger el premio por 'La Llamada'

El complejo Magariños de Madrid acogió este lunes, 22 de enero, la entrega de los Premios Feroz, que otorga la prensa especializada a lo mejor del año en la ficción televisiva y cinematográfica. Y aunque en el primer apartado, La Zona y Vergüenza se proclamaron como las grandes vencedoras, fueron los profesores de OT, Javier Calvo y Javier Ambrossi, los que protagonizaron uno de los momentazos de la noche al recoger el galardón a la Mejor Película de Comedia por La Llamada.

"Gracias a los Javis, que han entrado con muchísima energía, no solo esta noche, sino en nuestras vidas", dijo Enrique Lavigne, productor del largometraje. A este directivo fueron dirigidas las primeras palabras de Javier Calvo antes de comenzar su emotivo discurso: "Gracias a Enrique, porque un día vino a ver la obra, se llevó todo el merchandising y dijo: 'Esto va a ser una película'. Gracias a mis padres, que hacían el catering cuando hacíamos la obra de teatro. Nos traían la paella y la tortilla de patatas", empezó diciendo el cineasta. "A nuestras actrices que son maravillosas, al director del Teatro Lara, a todo el mundo y a TVE", continuó.

Fue en ese momento cuando Calvo quiso lanzar un alegato contra el bullying y todas aquellas personas que sufren algún tipo de discriminación: "Cuando estamos aquí, tenemos la oportunidad de decir algo que por lo menos sea importante para nosotros. La Llamada habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser", comenzó diciendo.

"Yo soy gay", destacó antes de que su pareja, Javier Ambrossi, le interrumpiera: "¡No me digas!", exclamó. "Tengo un novio que me quiere, una familia que me apoya y estoy aquí recogiendo este premio", recordó a todos los presentes.

"Si alguien, algún niño, niña o persona me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido...", empezó alegando teniendo que detenerse por la emoción. "Si siente que no le van a querer... que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio y que va a cumplir su sueño. Yo y él (Ambrossi) vamos a escribirte historias para que tú te sientas inspirado. Siempre", dijo envuelto en lágrimas llevándose una ovación de toda la platea.

La emotiva reacción de Alfred en la Academia

Después de repasar las actuaciones de la duodécima gala, Noemí Galera y Manu Guix han sorprendido a sus alumnos al permitirle ver el emotivo discurso de Javier Calvo en los Feroz. Las palabras del profesor de Interpretación emocionaron a todos, en especial a Alfred, que rompió a llorar desconsoladamente tras el alegato.

"Ayer en El Chat os dije que teníamos mucha suerte de tenerles cerca y esta es la demostración. Para que veáis los maravillosos seres que son", dijo la directora de la Academia. "¡Qué grandes son!", aseguró Manu Guix.

Se emocionan al escuchar el discurso de los Javis en los premios Feroz. ???? #OTDirecto23E pic.twitter.com/VogaLjpxj9 — Bastardo (@bxstxrdo) 23 de enero de 2018

Calvo, ovacionado por sus compañeros y alumnos

Los concursantes de OT que ya se encuentran fuera de la Academia pudieron ver antes que los finalistas el momentazo de su profesor en los Feroz. A lo largo de la mañana, tanto ellos, como el resto de docentes de la escuela del talent musical de TVE se rindieron ante las palabras del joven actor. "Gracias a vosotros muchos encuentran y encontramos nuestro sitio y cumplimos nuestros sueños. Un abrazo enorme a los dos que sois maravillosos", escribió Raoul en su cuenta oficial de Twitter.

Felicidades @javviercalvo @soyambrossi gracias a vosotros muchos encuentran y encontramos nuestro sitio y cumplimos nuestros sueños! Un abrazo enorme a los dos que sois maravillosos https://t.co/nO81apXMT3 — Raoul (@Raoul_ot2017) 23 de enero de 2018

¡Qué afortunados somos de teneros cerca @javviercalvo @soyambrossi! La vida a veces te regala conocer a seres humanos especiales y vosotros lo sois. Deberían clonaros por el bien de la Humanidad. Os quiero. https://t.co/Zxml6EtmcE — Noemí Galera (@NoemiGaleraN) 23 de enero de 2018

El mensaje que lanzáis al mundo es tan importante y tan necesario, que os convierte en imprescindibles. Que suerte tenemos de teneros. Viva @soyambrossi y @javviercalvo, y viva @LaLlamadaLaPeli!!!!!!!!!!!!! https://t.co/EH60NWSDLZ — Manu Guix (@ManuGuix) 23 de enero de 2018

Que orgullo de profesores, que orgullo de directora, que orgullo de hermanos, que orgullo de equipo y que orgullo de programa, tío. — Marina (@Marina_ot2017) 23 de enero de 2018

