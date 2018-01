Cristina Castaño: "Las actrices españolas también deberíamos ir de negro a la gala de los Goya" Adrián Ruiz 22/01/2018 - 8:49 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la protagonista de 'Cuerpo de élite', la nueva serie de Antena 3

La intérprete propone un movimiento contra el acoso como el que se realizó en los Globos de Oro

"Hay miedo de dar los nombres de los acosadores y no volver a trabajar nunca más"

"Las actrices españolas deberíamos ir de negro a los Goya como hicieron en los Globos de Oro". Esta es la propuesta que Cristina Castaño ha lanzado a sus compañeras de la industria cinematográfica para que el movimiento ante el machismo que hicieron las intérpretes americanas se extienda a nivel global.

"Si ellas se han puesto de acuerdo, nosotras también podemos hacerlo y espero que en algún momento se diga o que alguien lo abandere", dice la gallega en palabras a ECOTEUVE.ES en una entrevista concedida durante la presentación de Cuerpo de élite, su nueva serie en Antena 3.

En la comedia, que llegará próximamente a la parrilla, Castaño interpreta a una boina verde que compaginará su profesión (a escondidas de su marido) con su papel de madre. "Estoy feliz. Sobre todo, en estos tiempos de reivindicar el feminismo, poder interpretar a una mujer fuerte, a una mujer boina verde, que además es madre y que concilia", declara.

¿Cómo recibió este nuevo proyecto en su carrera?

Fue una sorpresa para mí muy bonita y estoy muy agradecida de que hayan confiado en mí para este personaje. Parara mí es un regalo porque, a pesar de ser comedia, está muy alejado de lo que yo había hecho en ese género. Como decía Forrest Gump, este personaje es como una cajita de bombones en el que puedo probar varios de diferentes sabores.

¿A qué se refiere exactamente?

Con este papel no solo manejo la acción, sino que manejo la maternidad, manejo mi relación de pareja, la conciliación familiar, la humanidad con el resto de mis compañeros... Porque cuando una es madre, se vuelve también un poco madre en la vida. Puedo jugar desde una comedia de situación a una romántica, o a una más disparatada en alguna ocasión. Estoy feliz. Sobre todo, en estos tiempos de reivindicar el feminismo, poder interpretar a una mujer fuerte, a una mujer boina verde, que además es madre y que concilia. Es un lujo.

¿Por qué el personaje lleva su vida profesional a escondidas de su marido?

Ella era una boina verde apasionada, convencida, destacada en su profesión. Pero para ella y su marido era incompatible tener hijos y formar una familia mientras se dedicaba a perseguir asesinos y matar gente. Ella decide dejarlo para ser madre y, después de siete años, el Gobierno la reclama para este grupo secreto y ella se ve incapacitada para decir que no.

Hay algo dentro que la está llamando como pasa con cualquier vocación, pero decide no decírselo al marido para poder ser feliz. Lo que le dice es que trabaja en las oficinas del Ministerio y eso genera muchas situaciones divertidas. Además la serie habla de la conciliación laboral. Es decir, de cómo vuelve una mujer que ha sido madre al trabajo, de cómo sostiene a la familia y de cómo el marido no asume ciertas tareas que debería compartir.

En lo de la conciliación laboral, ¿se ha sentido identificada con su profesión como actriz?

Sí, sí. Es un problema. De repente, te quedas embarazada, te llega el papel de tu vida y tienes que rechazarlo porque estás de cinco meses y no puedes ocultarlo. Por supuesto que preocupa. Pero es verdad que hay muchas compañeras que son madres y tienen carreras muy exitosas y muy activas y lo sobrellevan. Al final, la vida se abre camino y todas salimos adelante como podemos. Pero sí es algo que piensas: ¿Cómo voy a hacer para ser ambiciosa en mi profesión y además ser una buena madre?

¿Qué le ha aportado a nivel personal interpretar a este personaje?

Pues realmente estoy descubriendo mi parte maternal. No es que se hayan despertado mis ganas de ser madre, sino que estoy conociendo cómo podría ser yo como madre. Las madres que había interpretado, o no eran responsables, o era en una comedia loca. Aquí hay una parte de maternidad con un niño de 7 años al que quieres cuidar y ahí sí que estoy descubriéndome. Me ha gustado sorprenderme con esa parte más madura, muy mujer y muy humana.

En 2017, ha estado en numerosos proyectos. ¿Está en su mejor momento profesional?

Está siendo una época de mucho trabajo y la verdad es que todo se ha ido compaginando muy bien. Me fui de gira con Cabaret y yo puse como condición que si me salía alguna película o proyecto que me hiciera crecer a nivel profesional, necesitaba ese espacio. Al final ha sido así y ellos me lo han dado. Estoy en uno de mis mejores momentos profesionales, en un momento bonito y mi sensación es que todavía hay muchas cosas buenas que están por llegar. Estoy muy contenta.

Su paso por televisión, ¿está limitado solo a la ficción o participaría en un concurso como Tu cara me suena?

Yo estoy más centrada en la parte interpretativa que en la del entretenimiento. Yo soy fan de Tu cara me suenacomo espectadora, pero a la hora de concursar... no sé. Mi carrera me ha llevado hacia la interpretación y no hacia presentarme como un personaje de programas de entretenimiento.

Es cierto que cada vez más actores se animan a pasar por el programa...

Sí, es así. Pero, en mi caso, mi decisión con mi agencia de representación es que queremos llevar mi carrera hacia la parte interpretativa. Pero que soy muy fan del programa y disfruto viendo a mis compañeros como una espectadora más.

¿Cómo valora el movimiento global que se está generando contra el acoso machista en vuestro sector?

Estamos felices de que por fin se ponga de moda algo que nos va a beneficiar a nosotras y que realmente es injusto. Nos corresponde a nosotras lucharlo. Hay que aprovechar la onda expansiva e ir hacia arriba. Esta serie tiene mucho de eso. Mi personaje es una guerrera, madre y boina verde. Es la fuerte del grupo y la propia serie empuja así a que las protagonistas femeninas sean las que destacan en el grupo.

¿Ve posible que todas las actrices se unan ante este problema para dar un paso al frente en común?

Yo creo que las actrices españolas deberíamos ir de negro también a los Goya como hicieron en los Globos de Oro. Debería ser un movimiento global. Hablo de nuestro sector porque es en el que ha salido, pero esto del abuso de poder y el abuso sexual sucede en todas las profesiones y en todos los estamentos de la sociedad. Ha salido en nuestro sector y se ha contado, perfecto. Si ellas se han puesto de acuerdo, nosotras también podemos y espero que en algún momento se diga o que alguien lo abandere.

En España hay algunas actrices que han decidido denunciar casos de acoso pero lo han hecho, al contrario que en Estados Unidos, sin revelar identidades. ¿Cree que se deberían dar nombres?

Eso es así básicamente por miedo. Hay gente que habla que le ha sucedido y no da el nombre por miedo. Pero yo no puedo entrar en lo que deben hacer mis compañeras. Me parece ya de una suma valentía enfrentarte a dar tremenda información. Evidentemente, todas tienen miedo de decir un nombre y no volver a trabajar nunca más.

