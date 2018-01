La serie favorita de la exitosa influencer Chiara Ferragni es española: 'La casa de papel'

La casa de papel era una de las grandes bazas para Antena 3 el curso pasado. La cadena apostó por el género de robos, y sus datos del primer y espectacular primer capítulos fueron brillantes: 25,1% y 4.090.000 espectadores. Si bien es cierto que la ficción protagonizada por Úrsula Corberó y Alba Flores llegó el mismo día que la semifinal de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, el 2 de mayo.

Sin embargo, poco a poco la fuerza de la serie fue perdiendo fuelle despidiéndose con un 14,7%. Después del verano, Atresmedia apostó por su regreso rápido a la parrilla despidiéndose finalmente con un 14,3% y 2,3 millones de espectadores.

[Así fue el desenlace de 'traca' de La casa de papel]

El éxito de La casa de papel sí es bastante más notorio en otros países por su salto a Netflix. Los hastags #LaCasaDiCarta o #MoneyHeist suman excelentes críticas en Twitter. Pero lo más impactante es que Chiara Ferragni, influencer italiana que acumula 11,5 millones de seguidores en Instagram es fan absoluta de la sere: "Es una de las series más guays de Netflix".

Los atracadores de la Fábrica de Moneda y Timbre tienen seguidores ingleses, franceses, brasileños, argentinos, turcos... como se aprecian en los siguientes tuit:

Never in my life I ever watched such a thrilling TV series... Best crime TV ever, #MoneyHeist #LeCasaDePapel . They deserve numerous awards in 2018. pic.twitter.com/iF7a2hDIHN