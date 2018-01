'The Good Fight' pone fecha de estreno a su segunda temporada: 5 de marzo en Movistar Series Ecoteuve.es 18/01/2018 - 15:38 0 Comentarios

Los nuevos capítulos del spin-off de 'The Good Wife' llegan a la vez que en EEUU

Vuelve The Good Fight, el spin-off de The Good Wife. El estreno simultáneo a EEUU de la segunda temporada, que constará de 13 episodios, tendrá lugar la madrugada del 4 al 5 de marzo en Movistar Series (Dial 11).

Además de su pase simultáneo, todos los lunes a partir del 5 de marzo The Good Fight se emitirá en VOS (21.30). La versión en DUAL llegará el 15 de marzo (22.30), con un episodio semanal.

También se encuentran disponibles en el servicio bajo demanda de Movistar+ la primera temporada de The Good Fight, así como su predecesora The Good Wife, de la temporada 1 a la 7.

La segunda temporada arranca con una creciente oleada de asesinatos en Chicago. En medio de este clima de inseguridad, Diane, Lucca, Maia y el resto de la firma se sienten amenazados después de que el cliente de otro bufete asesine a su abogado por cobrarle honorarios de más.

Los socios de Boseman, Reddick & Kolstad empiezan entonces a sospechar de sus propios clientes ante la posibilidad de que ocurra lo mismo. Mientras tanto, en lo personal, Diane lidia con la llegada de una nueva socia a la firma, Liz Reddick-Lawrence (Audra McDonald), Maia se obliga a hacerse más fuerte a medida que el escándalo de sus padres se agrava para ella tras las últimas decisiones de su padre, y Lucca se vuelve a ver afectada por su relación con Colin.

Los nuevos episodios incorporan al reparto a Audra McDonald (Sin cita previa, The Good Wife, La bella y la bestia), en el papel de Liz Reddick-Lawrence, abogada y ex mujer de Adrian Boseman, con todo lo que ello conlleva. Los creadores de The Good Fight son Robert King y Michelle King, un matrimonio de abogados y también guionistas.

