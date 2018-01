Abril Zamora, la presa transexual de 'Vis a vis', habla de su pasado: "Antes fui Abel" Ecoteuve.es 15/01/2018 - 12:59 0 Comentarios

Interpreta a Luna en la tercera temporada de la serie que emitirá FOX

Hace unos días, FOX presentaba con orgullo la tercera temporada de Vis a vis, su gran baza para 2018. A sus ya estrellas Maggie Civantos, Nawja Nimri, Berta Vázquez o Alba Flores se han incorporado otras nuevas y Abril Zamora es una de ellas.

Abril definía así a Luna, su personaje: "Es una de las partes luminosas entre tanta oscuridad aunque tiene problemas con la droga. Ha tenido muchos problemas fuera e intenta hacer vínculos con las demás".

La intérprete llegó al rodaje con cierto nerviosismo: "Estaba acojonada cuando llegué porque he trabajado mucho como actor antes, pero no como actriz". Abril, según ha desvelado en una entrevista para Shangay, se siente pionera en este sentido: "Creo que no hay muchas actrices transexuales en activo en este momento en España, o al menos reconocible. Me encanta que esto pueda significar un paso adelante en muchos aspectos y que, a partir de ahora, haya más papeles para nosotras, y alejados de estereotipos".

Sin embargo, no tiene ningún referente transexual en la interpretación: "Nunca he visto Orange is the New Black ni Sense8, donde sé que hay actrices transexuales, pero me parece maravilloso que si hay un papel transgénero en una serie, lo interprete una persona trangénero".

Al contrario que muchos otros famosos, Abril sí ha hecho visibilidad a su cambio de sexo, ya que en su cuenta de Instagram tiene fotos antes de iniciar la reasignación. Y no reniega de su pasado: "Durante 35 años me he mostrado como Abel y estoy superorgullosa de mis raíces. Me he esforzado mucho, he hecho un montón de cosas, he sembrado muchísimo y ahora lo estoy recogiendo como Abril. Creo que es importante que se sepa quién soy en realidad, de dónde vengo, y no voy a rechazar mi pasado: antes fui Abel y ahora soy Abril".

