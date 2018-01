'The Handmaid's Tale': primeras imágenes y fecha de estreno de su segunda temporada Ecoteuve.es 15/01/2018 - 10:19 0 Comentarios

La ganadora del Emmy y el Globo de Oro volverá con nuevos capítulos en abril

The Handmaid's Tale es la serie del momento. Ganadora del Emmy y el Globo de Oro, la ficción prepara su segunda temporada, que ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes a modo de tráiler.

The Handmaid's Tale regresará con nuevos episodios el próximo 25 de abril. La serie estrella de Hulu volverá con un doble episodio de estreno. En España, como la primera temporada, podrá verse a través de HBO.

Así es la serie

Adaptación de la novela de Margaret Atwood, cuyo título en España sí está traducido como El cuento de la criada, es el relato de la vida en la distopía Gilead, una sociedad totalitaria donde antes existían los Estados Unidos.

Asolada por los desastres medio ambientales y la caída en picado de la natalidad, Gilead está gobernada por una perverso fundamentalismo que trata a las mujeres como bienes de propiedad estatal.

Offred (Elisabeth Moss), como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, es una de las criadas de la casa del Comandante y forma parte de la casta de mujeres obligadas a la esclavitud sexual como un último y desesperado intento de repoblar un planeta desvastado. En esta sociedad aterradora en la que cualquier equivocación puede poner en peligro su vida, Offred busca desesperadamente a la hija que le arrebataron, mientras trata de sobrevivir entre comandantes, sus crueles esposas, sus compañeras criadas y las mujeres que las controlan. Cualquiera podría ser un espía del gobierno.

Bruce Miller (Los 100) es el creador, guionista y productor ejecutivo de esta adaptación televisiva de la novela de 1985. Warren Littlefield (Fargo), Daniel Wilson, Fran Sears e Ilene Chaiken son también productores ejecutivos de esta serie producida por MGM Televisión y distribuida internacionalmente por MGM.

La serie está protagonizada por Elisabeth Moss (Mad Men), Joseph Fiennes (American Horror Story: Asylum, Shakespeare in Love), Samira Wiley (Orange is the New Black), Max Minghella (The Mindy Project), Yvonne Strahovski (Chuck, Dexter), O.T. Fagbenle (The Five), Alexis Bledel (Gilmore Girls), Madeline Brewer (Orange is the New Black) y Ann Dowd (Compliance, The Leftovers).

