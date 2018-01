Ocho claves para entender el regreso de 'Vis a vis' en FOX: de Cruz del Sur a Cruz del Norte Marco Almodóvar 18:27 - 10/01/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES, en la rueda de prensa de presentación del rodaje de la serie

Llegará en primavera aunque la cadena no ha confirmado la fecha exacta

"Rendirse no es una opción". La marea amarilla tomó como propia la frase de Leopoldo Ferreiro (Carlos Hipólito), padre de Macarena (Maggie Civantos) en la serie, y consiguió que FOX se ofreciera para hacer una tercera temporada de Vis a vis. La serie de Globomedia vuelve a más violenta y más oscura pero "fiel a sus principios", como apunta Daniel Pons, director de la cadena de pago. A las Najwa Nimri, Maggie Civantos, Berta Vázquez sin olvidar de las excelentes secundarias se incorporan otras como Ruth Díaz o Itziar Castro, que darán mucho que hablar.

[Así acabó la segunda temporada en Antena 3]

1. La fe de la 'marea amarilla'

Si FOX ha recuperado Vis a vis es por y para los fans. La marea amarilla - término acuñado por los seguidores de la serie en las redes sociales- no dejó de pedir por activa y por pasiva una tercera temporada que resolviera las tramas que se habían quedado en el aire en su emisión en Antena 3. De hecho, Nawja Nimri, la malvada Zulema, siempre creyó: "Estaba convencida". "Fue un fenómeno que primero fue nacional y luego se convirtió en internacional", ha reconocido Jesús Colmenar, productor ejecutivo, para más tarde añadir: "El espectador ya no admite ni que se vulnere el relato ni los cambios de horario".

2. ¿Dónde se puede ver FOX?

Uno de los principales escollos que se encontrará la ficción de Globomedia es que, por ahora, no estará en ninguna plataforma por streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. La cadena de pago FOX está incluida en los paquetes de Movistar+, Orange y Vodafone, por lo que quien quiera seguir la ficción deberá tener contratado alguno de estos servicios.

3. ¿Cuándo se estrenarán los nuevos episodios?

Hasta ahora sabemos que Vis a vis regresará en primavera, pero la cadena se reserva la fecha exacta. "No hay fecha de estreno porque tenemos claro que la ubicación en la parrilla de FOX será privilegiada y todavía no tenemos los finales de las series de EE.UU.", ha señalado Pérez, quien ha concluido con más misterio: "El segundo motivo es por protección de la serie. No puedo decir más".

4. La duración de los capítulos: 50 minutos

Los ocho episodios que forman esta nueva entrega tendrán una duración más corta que los anteriores, 50 minutos, más acorde con las series americanas y que agilizarán las tramas. Iván Escobar, productor ejecutivo, se ha mostrado "feliz" por ello, ya que considera que es "el formato ideal para la serie". "No tenemos ni que exponenciar ni alargar las tramas. Vamos a contar el relato que queríamos", ha puntualizado.

5. La nueva cárcel de Cruz del Norte

Una nave de oficinas del polígono industrial de La Mina de Colmenar Viejo, Madrid, -la misma que se utilizó para La casa de papel, de Antena 3- recreó la cárcel Cruz del Sur. Ahora, un plató de Navalcarnero da vida a las instalaciones de la nueva prisión, Cruz del Norte. Allí, según apunta el director Jesús Colmenar, "las presas parten de cero. Zulema ya no es la que manda".

6. Mercedes Carrillo será la guía

Si en la primera tanda la trama se presentaba desde el punto de vista de Macarena (Maggie Civantos), ahora se hará desde el personaje que interpreta Ruth Díaz, nominada al Goya por Tarde para la ira en 2017. Se trata de Mercedes Carrillo, "una exconcejala de urbanismo del ayuntamiento de Leganés condenada por corrupción a la que concederán el tercer grado, que se convertirá en una pesadilla porque me utilizarán de enlace para sus trapicheos". Aunque habrá un salto temporal de unos meses, el hilo principal seguirá siendo la relación que mantienen Macarena y Zulema.

7. La incógnita de Maggie Civantos

Maggie Civantos, que no ha podido contener la emoción en el encuentro con los medios, ha querido aclarar los rumores sobre su participación en la tercera temporada que, en un principio, se habló de que solo estaría en unos pocos episodios. Y es que ni ella misma sabe cuánto tiempo grabará: "Es cierto que yo tengo otros compromisos, como el teatro o Las chicas del cable. El personaje está para cerrar, pero pasan tantas cosas que no sé hasta que punto va a quedar cerrado". Y ha añadido: "Macarena estará el tiempo que sea necesario". Al despiste también se ha unido Pons: "Todos los personajes tienen importancia en su presencia y en su ausencia, y Macarena va a ser clave más allá de los minutos de metraje que tenga Maggie".

8. ¿Habrá cuarta temporada?

Aun es "pronto" para hablar si FOX se plantea una cuarta tanda de Vis a vis aunque dicha posibilidad "no está descartada ni en el horizonte". Según ha apuntado el director de FOX que Vis a vis renueve no responderá a los datos de audiencia, sino a los arcos argumentales de los personajes: "No queremos que la serie se extienda más de lo necesario".

