Emilia Clarke: "No sé si la televisión está preparada para el final de 'Juego de Tronos" Ecoteuve.es 9/01/2018 - 17:51 0 Comentarios

"Cuando leí los guiones me quedé tan aturdida que cogía las llaves y me fui a casa"

Brad Pitt ofreció 120.000 dólares para ver un episodio junto a la protagonista

Todo lo que engloba a la octava y última temporada de Juego de Tronos está bajo llave. Hace unos días HBO hizo oficial que no será hasta 2019 cuando se estrenen los seis episodios restantes, que estarán dirigidos por David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter y Miguel Sapochnik.

Una de sus protagonistas, Emilia Clarke, Khaleesi en la ficción, ha hecho unas impactantes declaraciones sobre el final: "Cuando leí los guiones de la octava temporada de Juego de Tronos me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa. Llegué a las tres horas y todavía no lo había asumido".

Y aunque la actriz no ha podido adelantar nada sobre las tramas, sí que ha advertido a los seguidores sobre el factor sorpresa del desenlace: "No sé si alguien estará preparado. No sé si la televisión estará preparada para eso".

La puja de Brad Pitt por ver un episodio con ella

La espera será larga hasta 2019. Mientras tanto, llama la atención la puja benéfica que ha organizado Sean Penn, cuya recaudación irá destinada a los afectados del terremoto que asoló Haití en 2010, para ver un episodio de la última temporada junto a Emilia Clarke. En ella participó Brad Pitt, fiel seguidor de la serie de HBO. Los 120.000 dólares que ofreció no fueron suficientes, ya que hubo una puja superior.

"Cuando leí los guiones de la 8ª temporada de #JuegodeTronos me quedé tan aturdida que cogí mis llaves y me fui a casa. Llegué a las tres horas y todavía no lo había asumido. No sé si alguien estará preparado. No sé si la TELEVISIÓN estará preparada para esto". Emilia Clarke pic.twitter.com/7xy58oSajK — Juego de Tronos en Movistar+ (@juegotronosplus) 9 de enero de 2018

PUBLICIDAD