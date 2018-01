Bigote Arrocet y Malena Gracia se alían para "revindicar el humor español" en la nueva serie de Arévalo Ecoteuve.es 9/01/2018 - 14:03 0 Comentarios

El marido de María Teresa Campos y la vedette, protagonistas de la ficción

La comedia devolverá el humor de los 70 y reunirá a figuras como Esteso o Emma Ozores

Dos años después de que Arévalo desvelase que estaba preparando una nueva serie con Malena Gracia que pretendía vender a TVE, se ha confirmado que el proyecto empieza a tomar forma. "Tenemos mucha ilusión. La grabación fue en Barcelona y ha ido muy bien", desvela la vedette, que compartirá protagonismo en la ficción con Edmundo Arrocet.

"Edmundo es una persona maravillosa y muy humilde. Me he quedado alucinada de lo buen compañero que es", dice Malena en palabras a Look, donde se dan más detalles de esta comedia -titulada Parniasada- que sus responsables describen como "lo nunca visto". "Es una cosa muy innovadora que no se ha visto en España. Ya hemos grabado el primer capítulo pero aún tardaremos en verlo todo montado", dice por su parte Arévalo.

"El humor moderno no hace reír a la gente de 55, 60 o 71 años. Nosotros aún tenemos cabida", prometen los protagonistas de esta serie que pretende reunir a algunos de los humoristas más icónicos de antaño como Esteso, Emma Ozores o el propio Arévalo.

Jordi del Castillo, productor de la ficción y máximo responsable de Taller de Producciones Audiovisuales, confirma que no será hasta abril cuando se pueda ver un adelanto de Parniasada. "Se grabarán unos 13 capítulos de 20 a 30 minutos de duración. En ellos queremos reivindicar el humor nuestro, un humor español del que estamos muy orgullosos", afirma el productor.

Del Castillo asegura que el proyecto ha salido adelante con la ayuda de pequeños inversores y que con un coste de unos 60.000 euros, pretende ver la luz en televisión en los próximos meses. El directivo afirma que, de momento, solo se ha grabado un teaser y un capítulo piloto de 20 minutos. Con este material, intentarán ofrecérselo a varias cadenas en una tarea que ya está en marcha. "Ya hay un canal interesado en la serie, pero no podemos decir mucho más por exigencias del productor", asegura Malena Gracia.

