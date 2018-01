Soy una pringada: "Mi serie acabaría censurada en un canal convencional de televisión" Adrián Ruiz 8:51 - 5/01/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a Esty Quesada, la exitosa 'youtuber' que pronto llegará a Flooxer

Antes de Atresmedia, estuvo en Mediaset: "No me arrepiento, pero no volvería"

"Los Javis son mis hadas madrinas", dice sobre los profesores de 'OT' y productores de su ficción

Probablemente, muy pocos sepan quién es Esty Quesada. Sin embargo, si decimos Soy una pringada, sus seguidores se cuentan por miles en las redes sociales, y decenas de miles en su canal oficial de Youtube. Ahora, esta peculiar anti influencer que ha conquistado parte de Internet da el salto como creadora de su propia serie para Flooxer, plataforma digital de Atresmedia.

La ficción, que llevará su nombre artístico, está producida por Los Javis y escrita, dirigida e interpretada por Quesada, que hará de sí misma para descubrir más aspectos del origen de todo el universo que le rodea. "Vais a flipar porque habrá cameos que nadie se espera", dice a ECOTEUVE.ES. La youtuber, que se muestra reticente a desvelar datos sobre la serie, sí avanza la participación de Brays Efe y Mariona Terés.

Soy una pringada llega a este nuevo proyecto tras su paso por Mediaset como colaboradora del fallido Snacks de Tele, de Cuatro. "No volvería, pero no me arrepiento", dice la artista sobre el grupo de Fuencarral. "Es un mundo que no me interesa", añade.

¿De qué trata la serie?

Pues no quiero contar mucho, pero lo principal es que voy a ser yo, el personaje que ya conocemos, pero dentro de una ficción. Hay una premisa en el primer capítulo que desencadena un poco todo y va a desembocar en el descubrimiento de su mundo y de su persona como tal. Pero cuanto menos cuente de la serie, mejor. Más sorpresa.

¿Cuántos episodios compondrán la serie?

Son seis capítulos de unos veinte minutos cada uno.

¿En qué se diferenciará la serie de tus vídeos de Youtube?

Los vídeos de Youtube son una cosa que yo hago en mi casa porque me aburro y me gusta hacerlos. Pero esto es una ficción como tal. Con un equipo, unos decorados, con unos guiones detrás y un trabajo previo muy fuerte. No es como en mis vídeos de Youtube en los que hablo de cuatro mierdas y ya está. Esto es una ficción seria.

¿Veremos algún cameo en la ficción?

Confirmados están Brays Efe y Mariona Terés, como actores, pero no actores principales, eso sí. Y cameos van a haber muchos pero prefiero no desvelar nada, que sea sorpresa. Vais a flipar porque habrá cameos que nadie se espera.

¿Tenemos ya fecha de estreno?

Sí, pero no puedo decirla. Será a principios de este 2018.

Los Javis son productores de la serie. ¿Han participado en el proceso creativo?

La última palabra la tenía siempre yo, que había escrito los guiones y todo. Ellos me han aconsejado a nivel de historia y han venido a ver el rodaje. Digamos que han sido como mis hadas madrinas.

Paquita Salas llegó a emitirse en Neox. ¿Crees que Soy una pringada también podría dar el salto a la televisión convencional?

Uf. Yo creo que por el tema censura en algunos capítulos, para la televisión convencional no es. Si la pusieran en algún canal de televisión me censurarían todo el capítulo. Yo la veo más en medios como Flooxer o Netflix porque en la televisión convencional no encaja.

¿En Flooxer no te han censurado nada?

No. Me han dejado libertad total. Y esta serie lo necesita, porque si la censuras pierde todo el mensaje y todo el concepto.

¿Temes perder seguidores por convertirse en mainstream?

Una cosa underground, por mucho que sea famosa, nunca va a dejar de ser underground solo por ser conocida. Tiene un mensaje, una forma de hacerse, con unos personajes y un mundo... No temo perder seguidores porque, la verdad, si pierdo seguidores de estos que te dicen: "¡Ay! ¡Te has vendido!". Esos no son seguidores reales de mi trabajo, sino de buscar tres patas al gato.

Llegas a Atresmedia después de pasar por Mediaset. ¿Te arrepientes?

No, es una cosa que hice y ya está. No volvería, pero no me arrepiento. En Flooxer hago todo bajo mis propios términos, que es como lo hago todo. No dejo que nadie mande por mí.

¿Eso le ocurrió en Mediaset? ¿Por qué no volverías?

Hice una cosa puntual, pero es un mundo que no me interesa. Todo lo que hago es porque yo decido hacerlo.

¿Le pasó factura en Mediaset hacer aquel vídeo contra Carlota Corredera?

Yo estuve ahí, hice mi cosa, pero tampoco me jode no estar ahora. Es una cosa que empezó y acabó y no me quita el sueño. Me gustó mientras duró pero sin más, son etapas de la vida.

Los Javis están triunfando en OT. ¿Les estás siguiendo?

No sigo OT, pero sí que veo que ellos han dado una revolución que necesitaba el programa. Le han dado un toque más fresco y abierto de lo que era OT como tal.

¿Por qué no ves OT?

Sí que me gusta y antes lo veía, pero ahora por cosas no estoy pendiente. Veo un poco lo que pasa por Twitter y cuando los Javis imitan a Azúcar Moreno lo veo.

¿Cómo vive Soy una pringada la Navidad?

Pues guay. Me gusta mucho la Navidad.

¿Eres más de los Reyes Magos o de Papa Noel?

De que todos son los padres.

