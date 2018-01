HBO España estrena 'Hard Sun': ¿tiene sentido la justicia a las puertas del apocalipsis? Ecoteuve.es 17:45 - 4/01/2018 0 Comentarios

Dos policías descubren que el planeta está a tan solo cinco años de su destrucción total

HBO España estrena la nueva serie británica Hard Sun en la madrugada del 6 al 7 de enero. Se trata de un thriller pre apocalíptico en el Londres actual creado por Neil Cross (Luther) y protagonizado por Jim Sturgess y Agyness Deyn.

Los personajes principales de la serie son dos policías, Charlie Hicks (Jim Sturgess) y Elaine Renko (Agyness Deyn) quienes, en el proceso de lo que parece ser la investigación rutinaria del caso de asesinato de un hacker en Londres, encuentran pruebas de que el planeta está a tan solo cinco años de enfrentarse a su destrucción total.

Seis episodios de una hora componen esta historia, cuya trama central, la destrucción del planeta, es algo que el Gobierno británico está tratando de ocultar. Hicks y Renko verán cómo los servicios de seguridad gubernamentales les acosan, incluso con el propósito de acabar con ellos y que no revelen el tremendo secreto que esconden.

Los dos deberán hacer todo lo posible para mantenerse a salvo y proteger también a sus personas más allegadas. Cuando el informe clasificado se hace público, el Gobierno rápidamente desacredita la noticia tachándola de farsa y mitigando el miedo inicial. Pero la historia no termina de apagarse.

Las noticias sobre Hard Sun todavía se oyen entre la gente y en la Red. Al igual que los asesinos y otros delicuentes que empiezan a actuar con mayor impunidad. Hicks y Renko se ocuparán de ellos, pero ¿tiene sentido la justicia a las puertas del apocalipsis?

La serie está escrita por Neil Cross, nominado en los Emmy y los BAFTA y creador de Luther y producida por Euston Films. Dirigen Brian Kirk (Juego de Tronos, Grandes Esperanzas, Luther), Nick Rowland (Ripper Street) y Richard Senior (Poldark, The Last Kingdom), con Hugh Warren (Thirteen, Call the Midwife) como productor.

