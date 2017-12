El 'zasca' de Paquita Salas a Ana Polvorosa por llevar un "culo en la boca" en 'Pieles' Ecoteuve.es 27/12/2017 - 13:20 0 Comentarios

La protagonista de la serie de Netflix lanza una nueva píldora ante su regreso

Paquita Salas estrenará nueva temporada en Netflix en 2018. La mánager más famosa de la televisión (con permiso de Toño Sanchís) calienta motores desde hace unas semanas con píldoras que va soltando en las redes sociales.

En el nuevo vídeo, Paquita Salas aprovecha para hablar de una de las ofertas estrella de Netflix: Las chicas del cable.

Con su peculiar sentido del humor, el personaje creado por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) ensalza a las protagonistas de la serie, cuatro de las cuales aparecen en el cartel promocional de la misma: Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Blanca Suárez. "Dos me caen genial... las otras dos...".

"La serie me encanta, pero me falta en el póster Ana Polvorosa", dice Paquita Salas sobre la actriz. "No pudo hacer el photo shoot porque estaba haciendo lo del culo en la boca. Te pierdes la oportunidad de estar en esto, que está por todo el mundo, porque te ponen un culo en la boca. Bueno, a veces no sabes lo que elegir".



Paquita se refiere al personaje de Polvorosa en Pieles, la película dirigida por Eduardo Casanova, que lleva un ano en la cara y se siente acomplejada por ello.

Amores, ya me he terminado Las chicas del cable. Mucho talento español ahí, ¿eh? Pero no solo de talento vive una actriz. A veces hay que tomar decisiones complicadas. pic.twitter.com/TWB6nrSdK6 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 27 de diciembre de 2017

