HBO confirma que renovará 'Big Little Lies' 9/12/2017

La cadena norteamericana ha hecho oficial que la serie tendrá una segunda temporada

HBO ha confirmado que habrá continuación para su miniserie Big little lies que contará con una segunda temporada. A pesar de que hace pocas semanas se confirmase que esto no sería así debido a su gran éxito y los numerosos premios que ha recibido, han decidido que apostar por dar una nueva temporada a la ficción.

David E. Kelley será en guionista en esta nueva temporada que se basará en una nueva historia de Leane Moriarty que es la autora de la novela Big little lies. Todavía no se ha confirmado la participación de Shailene Woodley pero sí la de Nicole Kidman y Reese Witherspoon que repetirán en su papel de madres como Madeleine y Celeste. Además, Vulture ha confirmado que se ha habierto un casting en busca de 4 actores que darán vida a nuevos personajes. Entre ellos un nuevo profesor que llegará con una nueva empleada de administración a la escuela de Otter Bay y conoceremos a los padres de Bonny (Zoë Kravitz).

Al tener otro proyecto en mente (la miniserie Sharp Object) Jean Marc Vallé ha tenido que renunciar a dirigir la segunda temporada siendo sustituido por Andrea Arnold, conocida por dirigir la película American Honey y por situarse tras las cámaras de Transparent.

Con respecto a la trama tal y como ha declarado HBO, la serie contará con 7 capítulos que hablarán sobre "la malignidad de las mentiras" y "la fragilidad del matrimonio". Además, las "relaciones se desvanecerán, las lealtades se erosionarán y surgirá la posibilidad de lesiones emocionales y corporales".

Se convierte en serie dramática

La ficción fue concebida como una miniserie con final cerrado. Durante varios meses muchos de los seguidores se preguntaron si tendría continuidad o no, a lo que HBO respondía con un rotundo no. Ésto ha cambiado ya que se han dado de que ha generado un tremendo impacto y además ha sido ganadora en los premios Emmy 2017 en la categoría de miniserie. Pero el anuncio de una nueva temporada ha cambiado las cosas, al alargar la ficción pasaría de miniserie a serie dramática, lo que ha hecho que en los premios en los que aun está nominada cambién la categoría de su nominación. Los premios de la Producers Guild of America han sido los primeros en hacerlo.

HBO no está de a cuerdo con el movimiento de categoría de sus nominaciones, ya que no estaba concebida desde un primer momento como una serie y los actores contratados no fueron contratados con ese fin. A pesar de ello, PGA no ha cambiado de opinión y competirán como drama. Los demás premios a los que se enfrenta no se han mencionado todavía al respecto y de momento se mantienen en la categoría de miniserie en otros premios como Critics' Choice o los Satellite Awards.

